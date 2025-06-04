BHD - Bahraini Dinar
Bahraini Dinar yra Bahreinas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bahraini Dinar valiutos kursas yra BHD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra BHD, o valiutos simbolis yra .د.ب. Žemiau rasite Bahraini Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Bahraini Dinar statistika
|Pavadinimas
|Bahraini Dinar
|Simbolis
|BD
|Smulkesnis vienetas
|1/1000 = Fils
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Fils
|Populiariausia BHD konversija
|BHD į USD
|Populiariausia BHD diagrama
|BHD į USD diagrama
Bahraini Dinar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Centrinis bankas
|Bahreino centrinis bankas
|Vartotojai
Bahreinas
Bahreinas
Kodėl domitės BHD?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti BHD el. pašto atnaujinimusGauti BHD kursus savo telefoneGauti BHD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲