BHD - Bahraini Dinar

Bahraini Dinar yra Bahreinas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bahraini Dinar valiutos kursas yra BHD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra BHD, o valiutos simbolis yra .د.ب. Žemiau rasite Bahraini Dinar kursus ir valiutos konverterį.

Bahraini Dinar statistika

PavadinimasBahraini Dinar
SimbolisBD
Smulkesnis vienetas1/1000 = Fils
Smulkesnio vieneto simbolisFils
Populiariausia BHD konversijaBHD į USD
Populiariausia BHD diagramaBHD į USD diagrama

Bahraini Dinar profilis

MonetosDažnai naudojama: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
BanknotaiDažnai naudojama: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
Centrinis bankasBahreino centrinis bankas
Vartotojai
Bahreinas

Kodėl domitės BHD?

Aš noriu...

