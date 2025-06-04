VND - Vietnamese Dong
Vietnamese Dong yra Vietnamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Vietnamese Dong valiutos kursas yra VND į USD kursas. Valiutos kodas Dongs yra VND, o valiutos simbolis yra ₫. Žemiau rasite Vietnamese Dong kursus ir valiutos konverterį.
Vietnamese Dong statistika
|Pavadinimas
|Vietnamese Dong
|Simbolis
|₫
|Smulkesnis vienetas
|1/10 = hào
|Smulkesnio vieneto simbolis
|hào
|Populiariausia VND konversija
|VND į USD
|Populiariausia VND diagrama
|VND į USD diagrama
Vietnamese Dong profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centrinis bankas
|Vietnamo valstybės bankas
|Vartotojai
Vietnamas
Vietnamas
Kodėl domitės VND?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti VND el. pašto atnaujinimusGauti VND kursus savo telefoneGauti VND valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17734
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.569
|▲
|GBP / USD
|1.34948
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670877
|▲