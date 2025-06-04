  1. Pradžia
VND - Vietnamese Dong

Vietnamese Dong yra Vietnamas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Vietnamese Dong valiutos kursas yra VND į USD kursas. Valiutos kodas Dongs yra VND, o valiutos simbolis yra ₫. Žemiau rasite Vietnamese Dong kursus ir valiutos konverterį.

Vietnamese Dong statistika

PavadinimasVietnamese Dong
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/10 = hào
Smulkesnio vieneto simbolishào
Populiariausia VND konversijaVND į USD
Populiariausia VND diagramaVND į USD diagrama

Vietnamese Dong profilis

MonetosDažnai naudojama: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BanknotaiDažnai naudojama: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Centrinis bankasVietnamo valstybės bankas
Vartotojai
Vietnamas

Kodėl domitės VND?

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17734
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.569
GBP / USD1.34948
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36732
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670877

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%