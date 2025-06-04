  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. SLL

sll
SLL - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone yra Siera Leonė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Sierra Leonean Leone valiutos kursas yra SLL į USD kursas. Valiutos kodas Leonai yra SLL, o valiutos simbolis yra Le. Žemiau rasite Sierra Leonean Leone kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

sll
SLLSiera Leonės leone
SLL ir SLE yra teisėti mokėjimo priemonės iki 2023 m. kovo, pagal ISO 4217 PATAISĄ NR. 173, kuri buvo išleista 2022 m. rugsėjo 23 d.

Sierra Leonean Leone statistika

PavadinimasSierra Leonean Leone
SimbolisLe
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc
Populiariausia SLL konversijaSLL į USD
Populiariausia SLL diagramaSLL į USD diagrama

Sierra Leonean Leone profilis

MonetosDažnai naudojama: Le10, Le50, Le100, Le500
BanknotaiDažnai naudojama: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
Centrinis bankasSiera Leonės bankas
Vartotojai
Siera Leonė

Kodėl domitės SLL?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti SLL el. pašto atnaujinimusGauti SLL kursus savo telefoneGauti SLL valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789809
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.671036

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%