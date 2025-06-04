  1. Pradžia
SVC - Salvadoran Colon

Salvadoran Colon yra El Salvador valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Salvadoran Colon valiutos kursas yra SVC į USD kursas. Valiutos kodas Kolonai yra SVC, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Salvadoran Colon kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Nuo 2001 m. Pinigų integracijos įstatymas leidžia JAV dolerio (USD) apyvartą Salvadoro mieste su fiksuota 8,75 colono keitimo norma. Kolonas vis dar yra teisėta mokėjimo priemonė, tačiau jis jau nebėra apyvartoje ir retai naudojamas.

Salvadoran Colon statistika

PavadinimasSalvadoran Colon
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolis¢
Populiariausia SVC konversijaSVC į USD
Populiariausia SVC diagramaSVC į USD diagrama

Salvadoran Colon profilis

MonetosDažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Retai naudojama: ¢1, ¢2, ¢3
BanknotaiDažnai naudojama: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Vartotojai
El Salvador

