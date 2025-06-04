SVC - Salvadoran Colon
Salvadoran Colon yra El Salvador valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Salvadoran Colon valiutos kursas yra SVC į USD kursas. Valiutos kodas Kolonai yra SVC, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Salvadoran Colon kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Nuo 2001 m. Pinigų integracijos įstatymas leidžia JAV dolerio (USD) apyvartą Salvadoro mieste su fiksuota 8,75 colono keitimo norma. Kolonas vis dar yra teisėta mokėjimo priemonė, tačiau jis jau nebėra apyvartoje ir retai naudojamas.
Salvadoran Colon statistika
|Pavadinimas
|Salvadoran Colon
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|¢
|Populiariausia SVC konversija
|SVC į USD
|Populiariausia SVC diagrama
|SVC į USD diagrama
Salvadoran Colon profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Retai naudojama: ¢1, ¢2, ¢3
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Vartotojai
El Salvador
El Salvador
Kodėl domitės SVC?
