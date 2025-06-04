ISK - Icelandic Krona
Icelandic Krona yra Islandija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Icelandic Krona valiutos kursas yra ISK į USD kursas. Valiutos kodas Kronur yra ISK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Icelandic Krona kursus ir valiutos konverterį.
Būdama buvusi Danijos narė, Islandija naudojo Danijos Rigsdaler ir vėliau Danijos kroną. 1885 m. šalis pradėjo leisti savo banknotus. Po Danijos valdžios Islandija buvo prijungta prie Skandinavijos monetarinės sąjungos iki 1914 m., kai monetarinė sąjunga buvo išformuota. 1918 m. Islandija gavo autonomiją iš Danijos, o Islandijos krona buvo nustatyta kaip oficiali šalies valiuta. Ši pirmoji krona patyrė hiperinfliaciją, o 1981 m. įvyko reforma, siekiant pervertinti valiutą 100 kartų. Buvo išleisti nauji banknotai ir monetos, o ISO valiutos kodas buvo pakeistas iš ISJ į ISK.
Islandijos 2008 m. finansų krizė
2008 m. šalis patyrė finansų krizę, kai bankų sektorius žlugo. Kronos vertė smuko. Nors centrinis bankas bandė ją stabilizuoti, susiejant su euru, krona toliau krito. Nuo to laiko vyko diskusijos, ar Islandija turėtų priimti stabilesnę valiutą. Euras ir Kanados doleris buvo pageidaujami, nors nuomonės vis dar skiriasi.
Icelandic Krona statistika
|Pavadinimas
|Icelandic Krona
|Simbolis
|kr
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia ISK konversija
|ISK į USD
|Populiariausia ISK diagrama
|ISK į USD diagrama
Icelandic Krona profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
|Centrinis bankas
|Islandijos centrinis bankas
|Vartotojai
Islandija
Islandija
Kodėl domitės ISK?
