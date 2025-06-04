  1. Pradžia
ISK - Icelandic Krona

Icelandic Krona yra Islandija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Icelandic Krona valiutos kursas yra ISK į USD kursas. Valiutos kodas Kronur yra ISK, o valiutos simbolis yra kr. Žemiau rasite Icelandic Krona kursus ir valiutos konverterį.

ISKIslandijos krona

Būdama buvusi Danijos narė, Islandija naudojo Danijos Rigsdaler ir vėliau Danijos kroną. 1885 m. šalis pradėjo leisti savo banknotus. Po Danijos valdžios Islandija buvo prijungta prie Skandinavijos monetarinės sąjungos iki 1914 m., kai monetarinė sąjunga buvo išformuota. 1918 m. Islandija gavo autonomiją iš Danijos, o Islandijos krona buvo nustatyta kaip oficiali šalies valiuta. Ši pirmoji krona patyrė hiperinfliaciją, o 1981 m. įvyko reforma, siekiant pervertinti valiutą 100 kartų. Buvo išleisti nauji banknotai ir monetos, o ISO valiutos kodas buvo pakeistas iš ISJ į ISK.

Islandijos 2008 m. finansų krizė
2008 m. šalis patyrė finansų krizę, kai bankų sektorius žlugo. Kronos vertė smuko. Nors centrinis bankas bandė ją stabilizuoti, susiejant su euru, krona toliau krito. Nuo to laiko vyko diskusijos, ar Islandija turėtų priimti stabilesnę valiutą. Euras ir Kanados doleris buvo pageidaujami, nors nuomonės vis dar skiriasi.

Icelandic Krona statistika

PavadinimasIcelandic Krona
Simboliskr
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia ISK konversijaISK į USD
Populiariausia ISK diagramaISK į USD diagrama

Icelandic Krona profilis

MonetosDažnai naudojama: kr1, kr5, kr10, kr50, kr100
BanknotaiDažnai naudojama: kr500, kr1000, kr2000, kr5000, kr10000
Centrinis bankasIslandijos centrinis bankas
Vartotojai
Islandija

