  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. PYG

pyg
PYG - Paraguayan Guarani

Paraguayan Guarani yra Paragvajus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Paraguayan Guarani valiutos kursas yra PYG į USD kursas. Valiutos kodas Guarani yra PYG, o valiutos simbolis yra Gs. Žemiau rasite Paraguayan Guarani kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

pyg
PYGParagvajaus guaranis

Paraguayan Guarani statistika

PavadinimasParaguayan Guarani
SimbolisGs
Smulkesnis vienetas1/100 = Céntimo
Smulkesnio vieneto simbolisCéntimo
Populiariausia PYG konversijaPYG į USD
Populiariausia PYG diagramaPYG į USD diagrama

Paraguayan Guarani profilis

MonetosDažnai naudojama: Gs50, Gs100, Gs500
BanknotaiDažnai naudojama: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Centrinis bankasParagvajaus centrinis bankas
Vartotojai
Paragvajus

Kodėl domitės PYG?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti PYG el. pašto atnaujinimusGauti PYG kursus savo telefoneGauti PYG valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17728
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789782
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671072

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%