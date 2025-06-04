PYG - Paraguayan Guarani
Paraguayan Guarani yra Paragvajus valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Paraguayan Guarani valiutos kursas yra PYG į USD kursas. Valiutos kodas Guarani yra PYG, o valiutos simbolis yra Gs. Žemiau rasite Paraguayan Guarani kursus ir valiutos konverterį.
Paraguayan Guarani statistika
|Pavadinimas
|Paraguayan Guarani
|Simbolis
|Gs
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Céntimo
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Céntimo
|Populiariausia PYG konversija
|PYG į USD
|Populiariausia PYG diagrama
|PYG į USD diagrama
Paraguayan Guarani profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Gs50, Gs100, Gs500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Centrinis bankas
|Paragvajaus centrinis bankas
|Vartotojai
Paragvajus
Paragvajus
Kodėl domitės PYG?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti PYG el. pašto atnaujinimusGauti PYG kursus savo telefoneGauti PYG valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17728
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.537
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789782
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671072
|▲