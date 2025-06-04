  1. Pradžia
TMT - Turkmenistani Manat

Turkmenistani Manat yra Turkmėnistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Turkmenistani Manat valiutos kursas yra TMT į USD kursas. Valiutos kodas Manatai yra TMT, o valiutos simbolis yra T. Žemiau rasite Turkmenistani Manat kursus ir valiutos konverterį.

TMTTurkmėnistanas manatas

Turkmenistani Manat statistika

PavadinimasTurkmenistani Manat
SimbolisManatas
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia TMT konversijaTMT į USD
Populiariausia TMT diagramaTMT į USD diagrama

Turkmenistani Manat profilis

Vartotojai
Turkmėnistanas

