TMT - Turkmenistani Manat
Turkmenistani Manat yra Turkmėnistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Turkmenistani Manat valiutos kursas yra TMT į USD kursas. Valiutos kodas Manatai yra TMT, o valiutos simbolis yra T. Žemiau rasite Turkmenistani Manat kursus ir valiutos konverterį.
Turkmenistani Manat statistika
|Pavadinimas
|Turkmenistani Manat
|Simbolis
|Manatas
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia TMT konversija
|TMT į USD
|Populiariausia TMT diagrama
|TMT į USD diagrama
Turkmenistani Manat profilis
|Vartotojai
Turkmėnistanas
Turkmėnistanas
Kodėl domitės TMT?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17705
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.566
|▲
|GBP / USD
|1.34940
|▼
|USD / CHF
|0.789843
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670985
|▲