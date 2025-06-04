  1. Pradžia
XOF - CFA Franc

CFA Franc yra Afrikos finansų bendruomenė (BCEAO) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias CFA Franc valiutos kursas yra XOF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XOF, o valiutos simbolis yra CFA. Žemiau rasite CFA Franc kursus ir valiutos konverterį.

CFA Franc statistika

PavadinimasCFA Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia XOF konversijaXOF į USD
Populiariausia XOF diagramaXOF į USD diagrama

CFA Franc profilis

MonetosDažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10, Frankas25, Frankas100, Frankas500
BanknotaiDažnai naudojama: Frankas500, Frankas1000, Frankas2000, Frankas5000, Frankas10000
Centrinis bankasCentrinių Afrikos valstybių bankas
Vartotojai
Afrikos finansų bendruomenė (BCEAO), Beninas, Burkina Fasas, Kamerūnas, Gvinėja-Bisau, Malis, Nigeris, Senegalas, Togas

Kodėl domitės XOF?

Aš noriu...

