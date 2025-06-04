XOF - CFA Franc
CFA Franc yra Afrikos finansų bendruomenė (BCEAO) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias CFA Franc valiutos kursas yra XOF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XOF, o valiutos simbolis yra CFA. Žemiau rasite CFA Franc kursus ir valiutos konverterį.
CFA Franc statistika
|Pavadinimas
|CFA Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia XOF konversija
|XOF į USD
|Populiariausia XOF diagrama
|XOF į USD diagrama
CFA Franc profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10, Frankas25, Frankas100, Frankas500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas500, Frankas1000, Frankas2000, Frankas5000, Frankas10000
|Centrinis bankas
|Centrinių Afrikos valstybių bankas
|Vartotojai
Afrikos finansų bendruomenė (BCEAO), Beninas, Burkina Fasas, Kamerūnas, Gvinėja-Bisau, Malis, Nigeris, Senegalas, Togas
Kodėl domitės XOF?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17742
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.550
|▲
|GBP / USD
|1.34956
|▼
|USD / CHF
|0.789354
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.325
|▲
|AUD / USD
|0.670973
|▲