NIO - Nicaraguan Cordoba
Nicaraguan Cordoba yra Nikaragva valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nicaraguan Cordoba valiutos kursas yra NIO į USD kursas. Valiutos kodas Kordobos yra NIO, o valiutos simbolis yra C$. Žemiau rasite Nicaraguan Cordoba kursus ir valiutos konverterį.
Nicaraguan Cordoba statistika
|Pavadinimas
|Nicaraguan Cordoba
|Simbolis
|C$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centai
|Populiariausia NIO konversija
|NIO į USD
|Populiariausia NIO diagrama
|NIO į USD diagrama
Nicaraguan Cordoba profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centai5, Centai10, Centai25, Centai50, C$1, C$5, C$10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
|Centrinis bankas
|Nikaragvos centrinis bankas
|Vartotojai
Nikaragva
Nikaragva
Kodėl domitės NIO?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14648
|▲
|USD / JPY
|156.575
|▲
|GBP / USD
|1.34967
|▼
|USD / CHF
|0.789858
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.324
|▲
|AUD / USD
|0.670960
|▲