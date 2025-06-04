  1. Pradžia
NIO - Nicaraguan Cordoba

Nicaraguan Cordoba yra Nikaragva valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Nicaraguan Cordoba valiutos kursas yra NIO į USD kursas. Valiutos kodas Kordobos yra NIO, o valiutos simbolis yra C$. Žemiau rasite Nicaraguan Cordoba kursus ir valiutos konverterį.

Nicaraguan Cordoba statistika

PavadinimasNicaraguan Cordoba
SimbolisC$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centai
Smulkesnio vieneto simbolisCentai
Populiariausia NIO konversijaNIO į USD
Populiariausia NIO diagramaNIO į USD diagrama

Nicaraguan Cordoba profilis

MonetosDažnai naudojama: Centai5, Centai10, Centai25, Centai50, C$1, C$5, C$10
BanknotaiDažnai naudojama: C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500
Centrinis bankasNikaragvos centrinis bankas
Vartotojai
Nikaragva

