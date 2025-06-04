  1. Pradžia
SAR - Saudi Arabian Riyal

Saudi Arabian Riyal yra Saudo Arabija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Saudi Arabian Riyal valiutos kursas yra SAR į USD kursas. Valiutos kodas Riyalai yra SAR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Saudi Arabian Riyal kursus ir valiutos konverterį.

SARSaudo Arabijos rialas

Prieš 20-ąjį amžių užsienio valiutos, tokios kaip Marijos Teresės taleriai ir Britų auksiniai suverenas, cirkuliavo ir patenkino monetarinius poreikius Arabijoje, kur 1 auksinis suverenas buvo lygus 5 Teresės taleriams. XX a. pradžioje buvo išleistas Hejaz riyalas kaip oficiali valiuta.

Kai 1932 m. buvo įkurta Saudo Arabija, buvo pristatytas Saudo riyalas. Valiutos kursas per savo istoriją patyrė kelis koregavimus, 1 riyalas iš pradžių buvo lygus 22 qurush monetoms. 1960 m. valiuta pasikeitė, 20 qurush monetų tapo lygios 1 riyalui. 1952 m. buvo įsteigta Saudo Arabijos monetų agentūra (SAMA), buvo įgyvendintos įvairios reformos, siekiant sukurti vieningą valiutos sistemą. 1963 m. valiuta buvo dešimtainė, o naujas subvienetas, vadinamas halala, buvo pristatytas, padalijant riyalą į 100 lygių dalių.

Saudi Arabian Riyal statistika

PavadinimasSaudi Arabian Riyal
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Halala
Smulkesnio vieneto simbolisHalala
Populiariausia SAR konversijaSAR į USD
Populiariausia SAR diagramaSAR į USD diagrama

Saudi Arabian Riyal profilis

MonetosDažnai naudojama: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
BanknotaiDažnai naudojama: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrinis bankasSaudo Arabijos monetų agentūra
Vartotojai
Saudo Arabija

Kodėl domitės SAR?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17724
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.542
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789787
USD / CAD1.36709
EUR / JPY184.289
AUD / USD0.671071

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%