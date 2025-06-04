SAR - Saudi Arabian Riyal
Saudi Arabian Riyal yra Saudo Arabija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Saudi Arabian Riyal valiutos kursas yra SAR į USD kursas. Valiutos kodas Riyalai yra SAR, o valiutos simbolis yra ﷼. Žemiau rasite Saudi Arabian Riyal kursus ir valiutos konverterį.
Prieš 20-ąjį amžių užsienio valiutos, tokios kaip Marijos Teresės taleriai ir Britų auksiniai suverenas, cirkuliavo ir patenkino monetarinius poreikius Arabijoje, kur 1 auksinis suverenas buvo lygus 5 Teresės taleriams. XX a. pradžioje buvo išleistas Hejaz riyalas kaip oficiali valiuta.
Kai 1932 m. buvo įkurta Saudo Arabija, buvo pristatytas Saudo riyalas. Valiutos kursas per savo istoriją patyrė kelis koregavimus, 1 riyalas iš pradžių buvo lygus 22 qurush monetoms. 1960 m. valiuta pasikeitė, 20 qurush monetų tapo lygios 1 riyalui. 1952 m. buvo įsteigta Saudo Arabijos monetų agentūra (SAMA), buvo įgyvendintos įvairios reformos, siekiant sukurti vieningą valiutos sistemą. 1963 m. valiuta buvo dešimtainė, o naujas subvienetas, vadinamas halala, buvo pristatytas, padalijant riyalą į 100 lygių dalių.
Saudi Arabian Riyal statistika
|Pavadinimas
|Saudi Arabian Riyal
|Simbolis
|﷼
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Halala
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Halala
|Populiariausia SAR konversija
|SAR į USD
|Populiariausia SAR diagrama
|SAR į USD diagrama
Saudi Arabian Riyal profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Halala5, Halala10, Halala25, Halala50, Halala100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrinis bankas
|Saudo Arabijos monetų agentūra
|Vartotojai
Saudo Arabija
Saudo Arabija
Kodėl domitės SAR?
