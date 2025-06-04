ZWG - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar yra Zimbabvė valiuta. Valiutos kodas Doleriai yra ZWG. Žemiau rasite Zimbabwean Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Zimbabwean Dollar statistika
|Pavadinimas
|Zimbabwean Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
Zimbabwean Dollar profilis
|Centrinis bankas
|Zimbabvės rezervų bankas
Kodėl domitės ZWG?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17743
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.552
|▲
|GBP / USD
|1.34958
|▼
|USD / CHF
|0.789382
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.329
|▲
|AUD / USD
|0.670992
|▲