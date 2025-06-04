  1. Pradžia
SHP - Saint Helenian Pound

Saint Helenian Pound yra Šv. Helena valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Saint Helenian Pound valiutos kursas yra SHP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SHP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Saint Helenian Pound kursus ir valiutos konverterį.

Saint Helenian Pound statistika

PavadinimasSaint Helenian Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Šv. Helenos svaras
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia SHP konversijaSHP į USD
Populiariausia SHP diagramaSHP į USD diagrama

Saint Helenian Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotaiDažnai naudojama: £5, £10, £20
Vartotojai
Šv. Helena

