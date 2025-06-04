SHP - Saint Helenian Pound
Saint Helenian Pound yra Šv. Helena valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Saint Helenian Pound valiutos kursas yra SHP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra SHP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Saint Helenian Pound kursus ir valiutos konverterį.
Saint Helenian Pound statistika
|Pavadinimas
|Saint Helenian Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Šv. Helenos svaras
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia SHP konversija
|SHP į USD
|Populiariausia SHP diagrama
|SHP į USD diagrama
Saint Helenian Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £5, £10, £20
|Vartotojai
Šv. Helena
Šv. Helena
Kodėl domitės SHP?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17724
|▼
|GBP / EUR
|1.14642
|▲
|USD / JPY
|156.542
|▲
|GBP / USD
|1.34962
|▼
|USD / CHF
|0.789787
|▲
|USD / CAD
|1.36709
|▼
|EUR / JPY
|184.289
|▲
|AUD / USD
|0.671071
|▲