GYD - Guyanese Dollar

Guyanese Dollar yra Gajana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guyanese Dollar valiutos kursas yra GYD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra GYD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Guyanese Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Guyanese Dollar statistika

PavadinimasGuyanese Dollar
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia GYD konversijaGYD į USD
Populiariausia GYD diagramaGYD į USD diagrama

Guyanese Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: $1, $5, $10
BanknotaiDažnai naudojama: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Centrinis bankasGajanos bankas
Vartotojai
Gajana

Kodėl domitės GYD?

Aš noriu...

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14661
USD / JPY156.661
GBP / USD1.34889
USD / CHF0.790148
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.299
AUD / USD0.670839

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%