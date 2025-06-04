GYD - Guyanese Dollar
Guyanese Dollar yra Gajana valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Guyanese Dollar valiutos kursas yra GYD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra GYD, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Guyanese Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Guyanese Dollar statistika
|Pavadinimas
|Guyanese Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia GYD konversija
|GYD į USD
|Populiariausia GYD diagrama
|GYD į USD diagrama
Guyanese Dollar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: $1, $5, $10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centrinis bankas
|Gajanos bankas
|Vartotojai
Gajana
Gajana
Kodėl domitės GYD?
