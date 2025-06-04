  1. Pradžia
BIF - Burundian Franc

Burundian Franc yra Burundis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Burundian Franc valiutos kursas yra BIF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra BIF, o valiutos simbolis yra FBu. Žemiau rasite Burundian Franc kursus ir valiutos konverterį.

Burundian Franc statistika

PavadinimasBurundian Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia BIF konversijaBIF į USD
Populiariausia BIF diagramaBIF į USD diagrama

Burundian Franc profilis

MonetosDažnai naudojama: Frankas1, Frankas5
BanknotaiDažnai naudojama: Frankas10, Frankas20, Frankas50, Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas2000, Frankas5000, Frankas10000
Centrinis bankasBurundžio Respublikos bankas
Vartotojai
Burundis

Kodėl domitės BIF?

Aš noriu...

