BIF - Burundian Franc
Burundian Franc yra Burundis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Burundian Franc valiutos kursas yra BIF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra BIF, o valiutos simbolis yra FBu. Žemiau rasite Burundian Franc kursus ir valiutos konverterį.
Burundian Franc statistika
|Pavadinimas
|Burundian Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia BIF konversija
|BIF į USD
|Populiariausia BIF diagrama
|BIF į USD diagrama
Burundian Franc profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Frankas1, Frankas5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas10, Frankas20, Frankas50, Frankas100, Frankas500, Frankas1000, Frankas2000, Frankas5000, Frankas10000
|Centrinis bankas
|Burundžio Respublikos bankas
|Vartotojai
Burundis
Burundis
Kodėl domitės BIF?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14629
|▼
|USD / JPY
|156.625
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790027
|▲
|USD / CAD
|1.36724
|▼
|EUR / JPY
|184.264
|▲
|AUD / USD
|0.670694
|▲