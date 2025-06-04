DZD - Algerian Dinar
Algerian Dinar yra Alžyras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Algerian Dinar valiutos kursas yra DZD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra DZD, o valiutos simbolis yra دج. Žemiau rasite Algerian Dinar kursus ir valiutos konverterį.
Algerian Dinar statistika
|Pavadinimas
|Algerian Dinar
|Simbolis
|DA
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Santeem
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Santeem
|Populiariausia DZD konversija
|DZD į USD
|Populiariausia DZD diagrama
|DZD į USD diagrama
Algerian Dinar profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: DA5, DA20, DA50
Retai naudojama: DA1, DA2, DA100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Centrinis bankas
|Alžyro bankas
|Vartotojai
Alžyras
Alžyras
Kodėl domitės DZD?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17653
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.641
|▲
|GBP / USD
|1.34869
|▼
|USD / CHF
|0.790078
|▲
|USD / CAD
|1.36660
|▼
|EUR / JPY
|184.293
|▲
|AUD / USD
|0.670779
|▲