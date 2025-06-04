  1. Pradžia
DZD - Algerian Dinar

Algerian Dinar yra Alžyras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Algerian Dinar valiutos kursas yra DZD į USD kursas. Valiutos kodas Dinarai yra DZD, o valiutos simbolis yra دج. Žemiau rasite Algerian Dinar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

dzd
DZDAlžyro dinaras

Algerian Dinar statistika

PavadinimasAlgerian Dinar
SimbolisDA
Smulkesnis vienetas1/100 = Santeem
Smulkesnio vieneto simbolisSanteem
Populiariausia DZD konversijaDZD į USD
Populiariausia DZD diagramaDZD į USD diagrama

Algerian Dinar profilis

MonetosDažnai naudojama: DA5, DA20, DA50
Retai naudojama: DA1, DA2, DA100
BanknotaiDažnai naudojama: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
Centrinis bankasAlžyro bankas
Vartotojai
Alžyras

Kodėl domitės DZD?

Aš noriu...

