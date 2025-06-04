FKP - Falkland Island Pound
Falkland Island Pound yra Falklando Salos (Malvinas) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Falkland Island Pound valiutos kursas yra FKP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra FKP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Falkland Island Pound kursus ir valiutos konverterį.
Falkland Island Pound statistika
|Pavadinimas
|Falkland Island Pound
|Simbolis
|£
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Pensai
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia FKP konversija
|FKP į USD
|Populiariausia FKP diagrama
|FKP į USD diagrama
Falkland Island Pound profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotai
|Dažnai naudojama: £5, £10, £20, £50
|Vartotojai
Falklando Salos (Malvinas)
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17657
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34874
|▼
|USD / CHF
|0.790043
|▲
|USD / CAD
|1.36657
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670813
|▲