FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound yra Falklando Salos (Malvinas) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Falkland Island Pound valiutos kursas yra FKP į USD kursas. Valiutos kodas Svarai yra FKP, o valiutos simbolis yra £. Žemiau rasite Falkland Island Pound kursus ir valiutos konverterį.

Falkland Island Pound statistika

PavadinimasFalkland Island Pound
Simbolis£
Smulkesnis vienetas1/100 = Pensai
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia FKP konversijaFKP į USD
Populiariausia FKP diagramaFKP į USD diagrama

Falkland Island Pound profilis

MonetosDažnai naudojama: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotaiDažnai naudojama: £5, £10, £20, £50
Vartotojai
Falklando Salos (Malvinas)

Kodėl domitės FKP?

