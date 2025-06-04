INR - Indian Rupee
Indian Rupee yra Indija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Indian Rupee valiutos kursas yra INR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra INR, o valiutos simbolis yra ₹. Žemiau rasite Indian Rupee kursus ir valiutos konverterį.
Centrinis bankas Indijoje vadinamas Indijos rezervų banku. INR yra valdomas plaukimas, leidžiantis rinkai nustatyti valiutos kursą. Tokiu būdu intervencija naudojama tik siekiant išlaikyti mažą valiutų kursų svyravimą.
Indijos ankstyvoji monetų kalyba
Indija buvo viena iš pirmųjų monetų leidėjų, maždaug VI amžiuje prieš mūsų erą, o pirmosios dokumentuotos monetos buvo vadinamos 'punch-marked' monetomis dėl jų gamybos būdo. Indijos monetų dizainai dažnai keitėsi per ateinančius kelis šimtmečius, kai įvairios imperijos kilo ir krito. XII amžiuje buvo pristatyta nauja valiuta, vadinama Tanka. Mughalų laikotarpiu buvo įsteigta suvienyta monetarinė sistema ir buvo pristatyta sidabrinė Rupayya arba Rupija. Prieškoloninės Indijos valstybės kaldino savo monetas su panašiu dizainu kaip sidabrinė Rupija, su variacijomis priklausomai nuo jų kilmės regiono.
Valiuta Britų Indijoje
1825 m. Britų Indija priėmė sidabro standartą, pagrįstą Rupija, ir jis buvo naudojamas iki XX a. pabaigos. Nors Indija buvo Britanijos kolonija, ji niekada nepriėmė Pound Sterling. 1866 m. finansinės įstaigos žlugo, o popierinių pinigų kontrolė buvo perduota Britanijos vyriausybei, o prezidento bankai buvo išardyti po metų. Tais pačiais metais buvo išleista Viktorijos portretų serija, skirta karalienei Viktorijai, ir ji buvo naudojama maždaug 50 metų.
Šiuolaikinė Indijos Rupija
Po nepriklausomybės atkūrimo 1947 m. ir tapus respublika 1950 m., Indijos šiuolaikinė Rupija (INR) buvo pakeista atgal į parašo monetos dizainą. Indijos Rupija buvo priimta kaip vienintelė šalies valiuta, o kitų vidaus monetų naudojimas buvo pašalintas iš apyvartos. Indija priėmė dešimtainę sistemą 1957 m.
Indian Rupee statistika
|Pavadinimas
|Indian Rupee
|Simbolis
|₹
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = paisa
|Smulkesnio vieneto simbolis
|p
|Populiariausia INR konversija
|INR į USD
|Populiariausia INR diagrama
|INR į USD diagrama
Indian Rupee profilis
|Pravardės
|Taaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Retai naudojama: ₹1, ₹2
|Centrinis bankas
|Indijos rezervų bankas
|Vartotojai
Indija, Bhutanas, Nepalas
Kodėl domitės INR?
