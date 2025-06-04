  1. Pradžia
inr
INR - Indian Rupee

Indian Rupee yra Indija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Indian Rupee valiutos kursas yra INR į USD kursas. Valiutos kodas Rupijos yra INR, o valiutos simbolis yra ₹. Žemiau rasite Indian Rupee kursus ir valiutos konverterį.

Centrinis bankas Indijoje vadinamas Indijos rezervų banku. INR yra valdomas plaukimas, leidžiantis rinkai nustatyti valiutos kursą. Tokiu būdu intervencija naudojama tik siekiant išlaikyti mažą valiutų kursų svyravimą.

Indijos ankstyvoji monetų kalyba
Indija buvo viena iš pirmųjų monetų leidėjų, maždaug VI amžiuje prieš mūsų erą, o pirmosios dokumentuotos monetos buvo vadinamos 'punch-marked' monetomis dėl jų gamybos būdo. Indijos monetų dizainai dažnai keitėsi per ateinančius kelis šimtmečius, kai įvairios imperijos kilo ir krito. XII amžiuje buvo pristatyta nauja valiuta, vadinama Tanka. Mughalų laikotarpiu buvo įsteigta suvienyta monetarinė sistema ir buvo pristatyta sidabrinė Rupayya arba Rupija. Prieškoloninės Indijos valstybės kaldino savo monetas su panašiu dizainu kaip sidabrinė Rupija, su variacijomis priklausomai nuo jų kilmės regiono.

Valiuta Britų Indijoje
1825 m. Britų Indija priėmė sidabro standartą, pagrįstą Rupija, ir jis buvo naudojamas iki XX a. pabaigos. Nors Indija buvo Britanijos kolonija, ji niekada nepriėmė Pound Sterling. 1866 m. finansinės įstaigos žlugo, o popierinių pinigų kontrolė buvo perduota Britanijos vyriausybei, o prezidento bankai buvo išardyti po metų. Tais pačiais metais buvo išleista Viktorijos portretų serija, skirta karalienei Viktorijai, ir ji buvo naudojama maždaug 50 metų.

Šiuolaikinė Indijos Rupija
Po nepriklausomybės atkūrimo 1947 m. ir tapus respublika 1950 m., Indijos šiuolaikinė Rupija (INR) buvo pakeista atgal į parašo monetos dizainą. Indijos Rupija buvo priimta kaip vienintelė šalies valiuta, o kitų vidaus monetų naudojimas buvo pašalintas iš apyvartos. Indija priėmė dešimtainę sistemą 1957 m.

2016 m. Rs 500 ir Rs 1,000 nustojo būti teisėta mokėjimo priemonė Indijoje. Denominacijų pašalinimas yra bandymas sustabdyti korupciją ir neteisėtą grynųjų pinigų laikymą. Tų pačių metų lapkritį Indijos rezervų bankas pradėjo išleisti ₹ 2000 nominalo banknotus Mahatma Gandhi (Naujojo) serijoje.

Indian Rupee statistika

PavadinimasIndian Rupee
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = paisa
Smulkesnio vieneto simbolisp
Populiariausia INR konversijaINR į USD
Populiariausia INR diagramaINR į USD diagrama

Indian Rupee profilis

PravardėsTaaka, Rupayya, Rūbāi, Athanni (for 50 Paise coins)
MonetosDažnai naudojama: ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, p50
BanknotaiDažnai naudojama: ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, ₹2000, ₹200
Retai naudojama: ₹1, ₹2
Centrinis bankasIndijos rezervų bankas
Vartotojai
Indija, Bhutanas, Nepalas

