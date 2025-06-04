  1. Pradžia
SZL - Swazi Lilangeni

Swazi Lilangeni yra eSwatini valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Swazi Lilangeni valiutos kursas yra SZL į USD kursas. Valiutos kodas Emalangeni yra SZL, o valiutos simbolis yra E. Žemiau rasite Swazi Lilangeni kursus ir valiutos konverterį.

SZLSvazilando lilangenis

Swazi Lilangeni statistika

PavadinimasSwazi Lilangeni
SimbolisLilangeni
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia SZL konversijaSZL į USD
Populiariausia SZL diagramaSZL į USD diagrama

Swazi Lilangeni profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas10, Centas20, Centas50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BanknotaiDažnai naudojama: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Centrinis bankaseSwatini centrinis bankas
Vartotojai
eSwatini

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789843
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670985

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%