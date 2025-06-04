SZL - Swazi Lilangeni
Swazi Lilangeni yra eSwatini valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Swazi Lilangeni valiutos kursas yra SZL į USD kursas. Valiutos kodas Emalangeni yra SZL, o valiutos simbolis yra E. Žemiau rasite Swazi Lilangeni kursus ir valiutos konverterį.
Swazi Lilangeni statistika
|Pavadinimas
|Swazi Lilangeni
|Simbolis
|Lilangeni
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia SZL konversija
|SZL į USD
|Populiariausia SZL diagrama
|SZL į USD diagrama
Swazi Lilangeni profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas10, Centas20, Centas50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Centrinis bankas
|eSwatini centrinis bankas
|Vartotojai
eSwatini
Kodėl domitės SZL?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17705
|▼
|GBP / EUR
|1.14643
|▲
|USD / JPY
|156.566
|▲
|GBP / USD
|1.34940
|▼
|USD / CHF
|0.789843
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670985
|▲