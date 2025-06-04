SGD - Singapore Dollar
Singapore Dollar yra Singapūras valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Singapore Dollar valiutos kursas yra SGD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra SGD, o valiutos simbolis yra S$. Žemiau rasite Singapore Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Singapūro valiutos prieš kolonizaciją
Jau 8 amžiuje po Kristaus kinų prekybininkai pristatė pirmąją dokumentuotą valiutą Malaizijos pusiasalyje. Kadangi tuo metu nebuvo oficialios valiutos, Singapūro prekybininkai paprastai naudojo Ispanijos ir Meksikos dolerius. Popieriniai pinigai pradėjo pasirodyti pusiasalyje 18 ir 19 amžiuje, juos išleido privatūs bankai, tokie kaip Azijos bankininkystės korporacija, Indijos charterinis prekybos bankas ir Šanchajaus bankininkystės korporacija.
Singapūro valiuta kaip kolonija
Kaip Britų kolonija, Singapūras pradėjo naudoti Sąsiaurio dolerį 1845 metais. Sąsiaurio doleris buvo oficiali kolonijos valiuta beveik šimtmetį, kol 1939 metais jis buvo pakeistas Malaizijos doleriu, trumpai nutraukus jo naudojimą Japonijos okupacijos metu. 1953 metais Malaizijos dolerį pakeitė Malaizijos ir Britų Borneo doleris.
Nepriklausomo Singapūro valiuta
Singapūras tapo nepriklausoma valstybe, žinoma kaip Singapūro Respublika, 1965 metais. Naujoji šalis įsteigė Valiutų komisiją, kuri pristatė Singapūro dolerį, o pirmoji banknotų serija buvo išleista 1967 metais. Šie banknotai buvo žinomi kaip 'Orchid' banknotai ir buvo keičiami su Malaizijos doleriu lygiaverčiai iki 1973 metų. Valiuta iš pradžių buvo susieta su Britų svaru 60 SGD už 7 GBP kursu. Valiuta vėl buvo susieta su JAV doleriu ir vėliau su svorio krepšeliu valiutų. 1985 metais Singapūro doleris priėmė rinkos orientuotą požiūrį ir buvo leista plūduriuoti, nors jis vis dar buvo atidžiai stebimas. 2002 metais Valiutų komisija buvo išformuota, o komisijos funkcijos buvo perduotos Singapūro pinigų valdžiai.
Singapore Dollar statistika
|Pavadinimas
|Singapore Dollar
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|S¢
|Populiariausia SGD konversija
|SGD į USD
|Populiariausia SGD diagrama
|SGD į USD diagrama
Singapore Dollar profilis
|Pravardės
|Sing
|Monetos
|Dažnai naudojama: S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
Retai naudojama: S¢1
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $2, $5, $10, $50
Retai naudojama: $1, $20, $25, $100, $500, $1000, $10000
|Centrinis bankas
|Singapūro pinigų valdžia
|Vartotojai
Singapūras
Singapūras
