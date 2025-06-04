  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. DJF

djf
DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc yra Džibutis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Djiboutian Franc valiutos kursas yra DJF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra DJF, o valiutos simbolis yra Fdj. Žemiau rasite Djiboutian Franc kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

djf
DJFDžibučio frankas

Djiboutian Franc statistika

PavadinimasDjiboutian Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia DJF konversijaDJF į USD
Populiariausia DJF diagramaDJF į USD diagrama

Djiboutian Franc profilis

Vartotojai
Džibutis

Kodėl domitės DJF?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti DJF el. pašto atnaujinimusGauti DJF kursus savo telefoneGauti DJF valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14634
USD / JPY156.639
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790055
USD / CAD1.36661
EUR / JPY184.286
AUD / USD0.670760

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%