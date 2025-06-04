DJF - Djiboutian Franc
Djiboutian Franc yra Džibutis valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Djiboutian Franc valiutos kursas yra DJF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra DJF, o valiutos simbolis yra Fdj. Žemiau rasite Djiboutian Franc kursus ir valiutos konverterį.
Djiboutian Franc statistika
|Pavadinimas
|Djiboutian Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia DJF konversija
|DJF į USD
|Populiariausia DJF diagrama
|DJF į USD diagrama
Djiboutian Franc profilis
|Vartotojai
Džibutis
Džibutis
Kodėl domitės DJF?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti DJF el. pašto atnaujinimusGauti DJF kursus savo telefoneGauti DJF valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34867
|▼
|USD / CHF
|0.790055
|▲
|USD / CAD
|1.36661
|▼
|EUR / JPY
|184.286
|▲
|AUD / USD
|0.670760
|▲