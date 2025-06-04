XAU - Gold Ounce
Gold Ounce yra Auksas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Gold Ounce valiutos kursas yra XAU į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XAU. Žemiau rasite Gold Ounce kursus ir valiutos konverterį.
Gold Ounce statistika
|Pavadinimas
|Gold Ounce
|Simbolis
|Uncija
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia XAU konversija
|XAU į USD
|Populiariausia XAU diagrama
|XAU į USD diagrama
Gold Ounce profilis
|Vartotojai
Auksas
Auksas
Kodėl domitės XAU?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17734
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.569
|▲
|GBP / USD
|1.34948
|▼
|USD / CHF
|0.789534
|▲
|USD / CAD
|1.36732
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670877
|▲