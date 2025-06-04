  1. Pradžia
XAU - Gold Ounce

Gold Ounce yra Auksas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Gold Ounce valiutos kursas yra XAU į USD kursas. Valiutos kodas Uncijos yra XAU. Žemiau rasite Gold Ounce kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

XAUAukso uncija

Gold Ounce statistika

PavadinimasGold Ounce
SimbolisUncija
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia XAU konversijaXAU į USD
Populiariausia XAU diagramaXAU į USD diagrama

Gold Ounce profilis

Vartotojai
Auksas

Kodėl domitės XAU?

Aš noriu...

