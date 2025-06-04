XAF - Central African CFA Franc BEAC
Central African CFA Franc BEAC yra Afrikos finansų bendruomenė (BEAC) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Central African CFA Franc BEAC valiutos kursas yra XAF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XAF, o valiutos simbolis yra FCFA. Žemiau rasite Central African CFA Franc BEAC kursus ir valiutos konverterį.
Central African CFA Franc BEAC statistika
|Pavadinimas
|Central African CFA Franc BEAC
|Simbolis
|CFA frankas BEAC
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia XAF konversija
|XAF į USD
|Populiariausia XAF diagrama
|XAF į USD diagrama
Central African CFA Franc BEAC profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: CFA frankas BEAC1, CFA frankas BEAC2, CFA frankas BEAC5, CFA frankas BEAC10, CFA frankas BEAC25, CFA frankas BEAC100, CFA frankas BEAC500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: CFA frankas BEAC500, CFA frankas BEAC1000, CFA frankas BEAC2000, CFA frankas BEAC5000, CFA frankas BEAC10000
|Centrinis bankas
|Centrinių Afrikos valstybių bankas
|Vartotojai
Afrikos finansų bendruomenė (BEAC), Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas/Brazavilis, Ekvatorinė Gvinėja, Gabonas
Kodėl domitės XAF?
