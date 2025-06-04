  1. Pradžia
XAF - Central African CFA Franc BEAC

Central African CFA Franc BEAC yra Afrikos finansų bendruomenė (BEAC) valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Central African CFA Franc BEAC valiutos kursas yra XAF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra XAF, o valiutos simbolis yra FCFA. Žemiau rasite Central African CFA Franc BEAC kursus ir valiutos konverterį.

XAFCentrinės Afrikos CFA frankas BEAC

Central African CFA Franc BEAC statistika

PavadinimasCentral African CFA Franc BEAC
SimbolisCFA frankas BEAC
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia XAF konversijaXAF į USD
Populiariausia XAF diagramaXAF į USD diagrama

Central African CFA Franc BEAC profilis

MonetosDažnai naudojama: CFA frankas BEAC1, CFA frankas BEAC2, CFA frankas BEAC5, CFA frankas BEAC10, CFA frankas BEAC25, CFA frankas BEAC100, CFA frankas BEAC500
BanknotaiDažnai naudojama: CFA frankas BEAC500, CFA frankas BEAC1000, CFA frankas BEAC2000, CFA frankas BEAC5000, CFA frankas BEAC10000
Centrinis bankasCentrinių Afrikos valstybių bankas
Vartotojai
Afrikos finansų bendruomenė (BEAC), Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Kongas/Brazavilis, Ekvatorinė Gvinėja, Gabonas

