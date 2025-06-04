  1. Pradžia
KZT - Kazakhstani Tenge

Kazakhstani Tenge yra Kazachstanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kazakhstani Tenge valiutos kursas yra KZT į USD kursas. Valiutos kodas Tenge yra KZT, o valiutos simbolis yra ₸. Žemiau rasite Kazakhstani Tenge kursus ir valiutos konverterį.

kzt
KZTKazachstano tengė

Kazakhstani Tenge statistika

PavadinimasKazakhstani Tenge
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Tïin
Smulkesnio vieneto simbolisTïin
Populiariausia KZT konversijaKZT į USD
Populiariausia KZT diagramaKZT į USD diagrama

Kazakhstani Tenge profilis

MonetosDažnai naudojama: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
BanknotaiDažnai naudojama: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
Centrinis bankasKazachstano nacionalinis bankas
Vartotojai
Kazachstanas

