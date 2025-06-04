KZT - Kazakhstani Tenge
Kazakhstani Tenge yra Kazachstanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Kazakhstani Tenge valiutos kursas yra KZT į USD kursas. Valiutos kodas Tenge yra KZT, o valiutos simbolis yra ₸. Žemiau rasite Kazakhstani Tenge kursus ir valiutos konverterį.
Kazakhstani Tenge statistika
|Pavadinimas
|Kazakhstani Tenge
|Simbolis
|₸
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Tïin
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Tïin
|Populiariausia KZT konversija
|KZT į USD
|Populiariausia KZT diagrama
|KZT į USD diagrama
Kazakhstani Tenge profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Centrinis bankas
|Kazachstano nacionalinis bankas
|Vartotojai
Kazachstanas
Kazachstanas
Kodėl domitės KZT?
