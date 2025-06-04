BOB - Bolivian Bolíviano
Bolivian Bolíviano yra Bolivija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bolivian Bolíviano valiutos kursas yra BOB į USD kursas. Valiutos kodas Bolivianos yra BOB, o valiutos simbolis yra $b. Žemiau rasite Bolivian Bolíviano kursus ir valiutos konverterį.
Bolivian Bolíviano statistika
|Pavadinimas
|Bolivian Bolíviano
|Simbolis
|$b
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia BOB konversija
|BOB į USD
|Populiariausia BOB diagrama
|BOB į USD diagrama
Bolivian Bolíviano profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centavas10, Centavas20, Centavas50, $b1, $b2, $b5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Centrinis bankas
|Bolivijos centrinis bankas
|Vartotojai
Bolivija
Bolivija
Kodėl domitės BOB?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti BOB el. pašto atnaujinimusGauti BOB kursus savo telefoneGauti BOB valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17646
|▼
|GBP / EUR
|1.14630
|▼
|USD / JPY
|156.632
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.790010
|▲
|USD / CAD
|1.36705
|▼
|EUR / JPY
|184.271
|▲
|AUD / USD
|0.670776
|▲