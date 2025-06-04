  1. Pradžia
BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano yra Bolivija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bolivian Bolíviano valiutos kursas yra BOB į USD kursas. Valiutos kodas Bolivianos yra BOB, o valiutos simbolis yra $b. Žemiau rasite Bolivian Bolíviano kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

bob
BOBBolivijos bolivianas

Bolivian Bolíviano statistika

PavadinimasBolivian Bolíviano
Simbolis$b
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia BOB konversijaBOB į USD
Populiariausia BOB diagramaBOB į USD diagrama

Bolivian Bolíviano profilis

MonetosDažnai naudojama: Centavas10, Centavas20, Centavas50, $b1, $b2, $b5
BanknotaiDažnai naudojama: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Centrinis bankasBolivijos centrinis bankas
Vartotojai
Bolivija

