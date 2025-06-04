  1. Pradžia
MXN - Mexican Peso

Mexican Peso yra Meksika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mexican Peso valiutos kursas yra MXN į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra MXN, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Mexican Peso kursus ir valiutos konverterį.

MXNMeksikos pesas

Kaip viena iš seniausių valiutų Šiaurės Amerikoje, originalus Meksikos Pesas sekė Ispanijos sidabrinio dolerio ir aštuonių dalių dizainą. Jis buvo oficiali teisėta mokėjimo priemonė tiek JAV (iki 1857 m.), tiek Kanadoje (iki 1854 m.). Pesas buvo originalių aštuonių dalių palikuonis, kurias Ispanijos vyriausybė išleido Meksikoje, kurią Meksika tęsė naudoti kaip valiutą po nepriklausomybės. Iš pradžių stabilus ir saugus valiuta, jis padėjo įkvėpti Amerikietiško dolerio dizainą, kuris buvo išleistas lygiaverčiai Meksikos Pesui. 1993 m., po kelerių metų infliacijos ir devalvacijos, Meksikos bankas pakeitė savo pinigų politiką ir pristatė naują valiutą, vadinamą Nuevo Peso (Naujas Pesas). Vertė pasikeitė, kai 1,000 senųjų Pesų tapo vienu Nuevo Pesu. 1996 m. terminas 'Nuevo' buvo panaikintas, ir dabar jis paprasčiausiai vadinamas Meksikos Pesu (MXN).

Mexican Peso statistika

PavadinimasMexican Peso
Simbolis$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia MXN konversijaMXN į USD
Populiariausia MXN diagramaMXN į USD diagrama

Mexican Peso profilis

Pravardėslana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
MonetosDažnai naudojama: Centas50, $1, $2, $5, $10
Retai naudojama: Centas5, Centas10, Centas20, $20, $50, $100
BanknotaiDažnai naudojama: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
Centrinis bankasMeksikos bankas
Vartotojai
Meksika

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789865
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.322
AUD / USD0.670939

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%