MXN - Mexican Peso
Mexican Peso yra Meksika valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mexican Peso valiutos kursas yra MXN į USD kursas. Valiutos kodas Pesai yra MXN, o valiutos simbolis yra $. Žemiau rasite Mexican Peso kursus ir valiutos konverterį.
Kaip viena iš seniausių valiutų Šiaurės Amerikoje, originalus Meksikos Pesas sekė Ispanijos sidabrinio dolerio ir aštuonių dalių dizainą. Jis buvo oficiali teisėta mokėjimo priemonė tiek JAV (iki 1857 m.), tiek Kanadoje (iki 1854 m.). Pesas buvo originalių aštuonių dalių palikuonis, kurias Ispanijos vyriausybė išleido Meksikoje, kurią Meksika tęsė naudoti kaip valiutą po nepriklausomybės. Iš pradžių stabilus ir saugus valiuta, jis padėjo įkvėpti Amerikietiško dolerio dizainą, kuris buvo išleistas lygiaverčiai Meksikos Pesui. 1993 m., po kelerių metų infliacijos ir devalvacijos, Meksikos bankas pakeitė savo pinigų politiką ir pristatė naują valiutą, vadinamą Nuevo Peso (Naujas Pesas). Vertė pasikeitė, kai 1,000 senųjų Pesų tapo vienu Nuevo Pesu. 1996 m. terminas 'Nuevo' buvo panaikintas, ir dabar jis paprasčiausiai vadinamas Meksikos Pesu (MXN).
Mexican Peso statistika
|Pavadinimas
|Mexican Peso
|Simbolis
|$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia MXN konversija
|MXN į USD
|Populiariausia MXN diagrama
|MXN į USD diagrama
Mexican Peso profilis
|Pravardės
|lana, varos, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachocha, billullos, villancicos, villanos, del águila, morlacos, papiros, Marmaja
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas50, $1, $2, $5, $10
Retai naudojama: Centas5, Centas10, Centas20, $20, $50, $100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Centrinis bankas
|Meksikos bankas
|Vartotojai
Meksika
Meksika
Kodėl domitės MXN?
