TWD - Taiwan New Dollar

Taiwan New Dollar yra Taivanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Taiwan New Dollar valiutos kursas yra TWD į USD kursas. Valiutos kodas Nauji doleriai yra TWD, o valiutos simbolis yra NT$. Žemiau rasite Taiwan New Dollar kursus ir valiutos konverterį.

TWDTaivano Naujas Doleris

Po Japonijos valdžios, 1895 m. Taivane buvo įvesta Taivano jena kaip valiuta. Ji buvo naudojama kartu su Japonijos jena, o abi valiutos buvo vertinamos vienodai, kol 1945 m. žlugo Japonijos imperija. Po metų, Taivano doleris (žinomas kaip TWN) pakeitė jeną vienodai. 1949 m. buvo įvestas naujas Taivano doleris, siekiant kovoti su hiperinfliacija. 'Senasis' Taivano doleris buvo devalvuotas ekstremaliu 4000:1 TWD keitimo kursu. 2000 m. naujas Taivano doleris tapo oficialia Kinijos Respublikos valiuta.

Taiwan New Dollar statistika

PavadinimasTaiwan New Dollar
SimbolisNT$
Smulkesnis vienetas1/10 = Jiao
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia TWD konversijaTWD į USD
Populiariausia TWD diagramaTWD į USD diagrama

Taiwan New Dollar profilis

Pravardėskuài, máo, Taibi
MonetosDažnai naudojama: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Retai naudojama: NT$20
BanknotaiDažnai naudojama: NT$100, NT$500, NT$1000
Retai naudojama: NT$200, NT$2000
Centrinis bankasKinijos Respublikos centrinis bankas (Taivanas)
Vartotojai
Taivanas

Kodėl domitės TWD?

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34934
USD / CHF0.789889
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.316
AUD / USD0.670973

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%