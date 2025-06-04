TWD - Taiwan New Dollar
Taiwan New Dollar yra Taivanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Taiwan New Dollar valiutos kursas yra TWD į USD kursas. Valiutos kodas Nauji doleriai yra TWD, o valiutos simbolis yra NT$. Žemiau rasite Taiwan New Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Po Japonijos valdžios, 1895 m. Taivane buvo įvesta Taivano jena kaip valiuta. Ji buvo naudojama kartu su Japonijos jena, o abi valiutos buvo vertinamos vienodai, kol 1945 m. žlugo Japonijos imperija. Po metų, Taivano doleris (žinomas kaip TWN) pakeitė jeną vienodai. 1949 m. buvo įvestas naujas Taivano doleris, siekiant kovoti su hiperinfliacija. 'Senasis' Taivano doleris buvo devalvuotas ekstremaliu 4000:1 TWD keitimo kursu. 2000 m. naujas Taivano doleris tapo oficialia Kinijos Respublikos valiuta.
Taiwan New Dollar statistika
|Pavadinimas
|Taiwan New Dollar
|Simbolis
|NT$
|Smulkesnis vienetas
|1/10 = Jiao
|Smulkesnio vieneto simbolis
|角
|Populiariausia TWD konversija
|TWD į USD
|Populiariausia TWD diagrama
|TWD į USD diagrama
Taiwan New Dollar profilis
|Pravardės
|kuài, máo, Taibi
|Monetos
|Dažnai naudojama: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Retai naudojama: NT$20
|Banknotai
|Dažnai naudojama: NT$100, NT$500, NT$1000
Retai naudojama: NT$200, NT$2000
|Centrinis bankas
|Kinijos Respublikos centrinis bankas (Taivanas)
|Vartotojai
Taivanas
Taivanas
Kodėl domitės TWD?
