ZMK - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha yra Zambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zambian Kwacha valiutos kursas yra ZMK į USD kursas. Valiutos kodas Kwacha yra ZMK. Žemiau rasite Zambian Kwacha kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Nuo 2013 m. birželio 30 d. ZMK nebėra teisėta mokėjimo priemonė.

ZMK
ZMK buvo pakeistas ZMW fiksuotu konversijos kursu 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotai gali būti keičiami Zambijos banke neribotais kiekiais iki 2014 m. gruodžio 31 d. Daugiau informacijos rasite BOZ: Keitimo data.

Zambian Kwacha statistika

PavadinimasZambian Kwacha
SimbolisZK
Smulkesnis vienetas1/100 = Ngwee
Smulkesnio vieneto simbolisN
Populiariausia ZMK konversijaZMK į USD
Populiariausia ZMK diagramaZMK į USD diagrama

Zambian Kwacha profilis

MonetosDažnai naudojama: ZK1, ZK5, ZK10
Retai naudojama: 25N, 50N
BanknotaiDažnai naudojama: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Centrinis bankasZambijos bankas
Vartotojai
Zambija

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17743
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34958
USD / CHF0.789382
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.670992

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%