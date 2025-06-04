ZMK - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha yra Zambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zambian Kwacha valiutos kursas yra ZMK į USD kursas. Valiutos kodas Kwacha yra ZMK. Žemiau rasite Zambian Kwacha kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Nuo 2013 m. birželio 30 d. ZMK nebėra teisėta mokėjimo priemonė.
ZMK buvo pakeistas ZMW fiksuotu konversijos kursu 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotai gali būti keičiami Zambijos banke neribotais kiekiais iki 2014 m. gruodžio 31 d. Daugiau informacijos rasite BOZ: Keitimo data.
Zambian Kwacha statistika
|Pavadinimas
|Zambian Kwacha
|Simbolis
|ZK
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Ngwee
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N
|Populiariausia ZMK konversija
|ZMK į USD
|Populiariausia ZMK diagrama
|ZMK į USD diagrama
Zambian Kwacha profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ZK1, ZK5, ZK10
Retai naudojama: 25N, 50N
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centrinis bankas
|Zambijos bankas
|Vartotojai
Zambija
Zambija
Kodėl domitės ZMK?
