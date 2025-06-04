  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. KMF

kmf
KMF - Comorian Franc

Comorian Franc yra Komorai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Comorian Franc valiutos kursas yra KMF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra KMF, o valiutos simbolis yra CF. Žemiau rasite Comorian Franc kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

kmf
KMFKomorų frankas

Comorian Franc statistika

PavadinimasComorian Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centimas
Smulkesnio vieneto simbolisCentimas
Populiariausia KMF konversijaKMF į USD
Populiariausia KMF diagramaKMF į USD diagrama

Comorian Franc profilis

MonetosDažnai naudojama: Frankas25, Frankas50, Frankas100
BanknotaiDažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10
Centrinis bankasKomorų centrinis bankas
Vartotojai
Komorai

Kodėl domitės KMF?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti KMF el. pašto atnaujinimusGauti KMF kursus savo telefoneGauti KMF valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17629
GBP / EUR1.14654
USD / JPY156.690
GBP / USD1.34866
USD / CHF0.790231
USD / CAD1.36702
EUR / JPY184.312
AUD / USD0.670726

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%