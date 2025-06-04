KMF - Comorian Franc
Comorian Franc yra Komorai valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Comorian Franc valiutos kursas yra KMF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra KMF, o valiutos simbolis yra CF. Žemiau rasite Comorian Franc kursus ir valiutos konverterį.
Comorian Franc statistika
|Pavadinimas
|Comorian Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centimas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centimas
|Populiariausia KMF konversija
|KMF į USD
|Populiariausia KMF diagrama
|KMF į USD diagrama
Comorian Franc profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Frankas25, Frankas50, Frankas100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Frankas1, Frankas2, Frankas5, Frankas10
|Centrinis bankas
|Komorų centrinis bankas
|Vartotojai
Komorai
Komorai
Kodėl domitės KMF?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17629
|▼
|GBP / EUR
|1.14654
|▲
|USD / JPY
|156.690
|▲
|GBP / USD
|1.34866
|▼
|USD / CHF
|0.790231
|▲
|USD / CAD
|1.36702
|▼
|EUR / JPY
|184.312
|▲
|AUD / USD
|0.670726
|▲