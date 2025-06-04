  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. SLE

sle
SLE - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone yra Siera Leonė valiuta. Valiutos kodas Leonai yra SLE. Žemiau rasite Sierra Leonean Leone kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

sle
SLESiera Leonės leone
SLE ir SLL yra teisėti mokėjimo priemonės iki 2023 m. kovo, pagal ISO 4217 PATAISĄ NR. 173, kuri buvo išleista 2022 m. rugsėjo 23 d.

Sierra Leonean Leone statistika

PavadinimasSierra Leonean Leone
SimbolisLe
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisc

Sierra Leonean Leone profilis

MonetosDažnai naudojama: Le10, Le50, Le100, Le500
BanknotaiDažnai naudojama: Le1, Le2, Le5, Le10
Centrinis bankasSiera Leonės bankas

Kodėl domitės SLE?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti SLE el. pašto atnaujinimusGauti SLE kursus savo telefoneGauti SLE valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17719
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.552
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789809
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.671036

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%