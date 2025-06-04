SLE - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone yra Siera Leonė valiuta. Valiutos kodas Leonai yra SLE. Žemiau rasite Sierra Leonean Leone kursus ir valiutos konverterį.
SLE ir SLL yra teisėti mokėjimo priemonės iki 2023 m. kovo, pagal ISO 4217 PATAISĄ NR. 173, kuri buvo išleista 2022 m. rugsėjo 23 d.
Sierra Leonean Leone statistika
|Pavadinimas
|Sierra Leonean Leone
|Simbolis
|Le
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|c
Sierra Leonean Leone profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Le10, Le50, Le100, Le500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Le1, Le2, Le5, Le10
|Centrinis bankas
|Siera Leonės bankas
Kodėl domitės SLE?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17719
|▼
|GBP / EUR
|1.14641
|▲
|USD / JPY
|156.552
|▲
|GBP / USD
|1.34955
|▼
|USD / CHF
|0.789809
|▲
|USD / CAD
|1.36711
|▼
|EUR / JPY
|184.292
|▲
|AUD / USD
|0.671036
|▲