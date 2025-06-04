  1. Pradžia
AWG - Aruban or Dutch Guilder

Aruban or Dutch Guilder yra Aruba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Aruban or Dutch Guilder valiutos kursas yra AWG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra AWG, o valiutos simbolis yra ƒ. Žemiau rasite Aruban or Dutch Guilder kursus ir valiutos konverterį.

AWGArubos arba Nyderlandų guldenas

Aruban or Dutch Guilder statistika

PavadinimasAruban or Dutch Guilder
Simbolisƒ
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia AWG konversijaAWG į USD
Populiariausia AWG diagramaAWG į USD diagrama

Aruban or Dutch Guilder profilis

Vartotojai
Aruba

Kodėl domitės AWG?

