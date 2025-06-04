AWG - Aruban or Dutch Guilder
Aruban or Dutch Guilder yra Aruba valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Aruban or Dutch Guilder valiutos kursas yra AWG į USD kursas. Valiutos kodas Gilderiai (taip pat vadinami Florinais) yra AWG, o valiutos simbolis yra ƒ. Žemiau rasite Aruban or Dutch Guilder kursus ir valiutos konverterį.
Aruban or Dutch Guilder statistika
|Pavadinimas
|Aruban or Dutch Guilder
|Simbolis
|ƒ
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia AWG konversija
|AWG į USD
|Populiariausia AWG diagrama
|AWG į USD diagrama
Aruban or Dutch Guilder profilis
|Vartotojai
Aruba
Aruba
Kodėl domitės AWG?
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti AWG el. pašto atnaujinimusGauti AWG kursus savo telefoneGauti AWG valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲