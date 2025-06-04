ZMW - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha yra Zambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zambian Kwacha valiutos kursas yra ZMW į USD kursas. Valiutos kodas Kwacha yra ZMW, o valiutos simbolis yra ZK. Žemiau rasite Zambian Kwacha kursus ir valiutos konverterį.
Zambian Kwacha statistika
|Pavadinimas
|Zambian Kwacha
|Simbolis
|ZK
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Ngwee
|Smulkesnio vieneto simbolis
|N
|Populiariausia ZMW konversija
|ZMW į USD
|Populiariausia ZMW diagrama
|ZMW į USD diagrama
Zambian Kwacha profilis
|Centrinis bankas
|Zambijos bankas
|Vartotojai
Zambija
Zambija
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17743
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.552
|▲
|GBP / USD
|1.34958
|▼
|USD / CHF
|0.789382
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.329
|▲
|AUD / USD
|0.670992
|▲