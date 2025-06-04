  1. Pradžia
ZMW - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha yra Zambija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zambian Kwacha valiutos kursas yra ZMW į USD kursas. Valiutos kodas Kwacha yra ZMW, o valiutos simbolis yra ZK. Žemiau rasite Zambian Kwacha kursus ir valiutos konverterį.

Zambian Kwacha statistika

PavadinimasZambian Kwacha
SimbolisZK
Smulkesnis vienetas1/100 = Ngwee
Smulkesnio vieneto simbolisN
Populiariausia ZMW konversijaZMW į USD
Populiariausia ZMW diagramaZMW į USD diagrama

Zambian Kwacha profilis

Centrinis bankasZambijos bankas
Vartotojai
Zambija

