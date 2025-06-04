ETB - Ethiopian Birr
Ethiopian Birr yra Etiopija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ethiopian Birr valiutos kursas yra ETB į USD kursas. Valiutos kodas Birrai yra ETB, o valiutos simbolis yra Br. Žemiau rasite Ethiopian Birr kursus ir valiutos konverterį.
Ethiopian Birr statistika
|Pavadinimas
|Ethiopian Birr
|Simbolis
|Br
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = santim
|Smulkesnio vieneto simbolis
|santim
|Populiariausia ETB konversija
|ETB į USD
|Populiariausia ETB diagrama
|ETB į USD diagrama
Ethiopian Birr profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centrinis bankas
|Etiopijos nacionalinis bankas
|Vartotojai
Etiopija, Eritrėja
Kodėl domitės ETB?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17657
|▼
|GBP / EUR
|1.14633
|▼
|USD / JPY
|156.639
|▲
|GBP / USD
|1.34874
|▼
|USD / CHF
|0.790043
|▲
|USD / CAD
|1.36657
|▼
|EUR / JPY
|184.297
|▲
|AUD / USD
|0.670813
|▲