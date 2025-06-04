  1. Pradžia
ETB - Ethiopian Birr

Ethiopian Birr yra Etiopija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Ethiopian Birr valiutos kursas yra ETB į USD kursas. Valiutos kodas Birrai yra ETB, o valiutos simbolis yra Br. Žemiau rasite Ethiopian Birr kursus ir valiutos konverterį.

ETBEtiopijos birras

Ethiopian Birr statistika

PavadinimasEthiopian Birr
SimbolisBr
Smulkesnis vienetas1/100 = santim
Smulkesnio vieneto simbolissantim
Populiariausia ETB konversijaETB į USD
Populiariausia ETB diagramaETB į USD diagrama

Ethiopian Birr profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Centrinis bankasEtiopijos nacionalinis bankas
Etiopija, Eritrėja

