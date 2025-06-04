KRW - South Korean Won
South Korean Won yra Pietų Korėja valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias South Korean Won valiutos kursas yra KRW į USD kursas. Valiutos kodas Won yra KRW, o valiutos simbolis yra ₩. Žemiau rasite South Korean Won kursus ir valiutos konverterį.
1633 m. Korėjos Mun, sudarytas iš vario ir bronzos monetų, tapo pagrindine Korėjos valiuta. Mun buvo naudojamas daugiau nei du šimtmečius, kol 1892 m. jį pakeitė Yang, pirmoji dešimtainė Korėjos valiuta. 1902 m. vonas buvo pristatytas kaip oficiali Korėjos valiuta, su 1 vono keitimo kursu į 5 Yang. Korėjos bankas buvo įsteigtas 1909 m., tačiau po metų, kai Korėja buvo prijungta prie Japonijos, jis pakeitė pavadinimą į Joseono banką. Po Japonijos valdžios Korėja buvo priversta priimti Korėjos jeną, pakeitusį voną lygiaverčiu kursu.
Po Antrojo pasaulinio karo, 1945 m., Pietų Korėja įsteigė voną kaip oficialią šalies valiutą, pakeisdama jeną lygiaverčiu kursu. Iš pradžių vonas buvo susietas su JAV doleriu 15 vonų už 1 dolerį kursu, o susiejimo kursas keitėsi kelis kartus iki 1951 m. Dėl drastiško vertės kritimo valiuta vėl buvo pakeista. 1953 m. buvo pristatytas Korėjos Hwanas 1 Hwano už 100 vonų kursu. 1962 m. buvo įsteigtas antrasis Korėjos vonas, pakeitęs Korėjos Hwaną 1 KRW už 10 Hwanų kursu. Vėl vonas buvo susietas su JAV doleriu, o susiejimo kursas keitėsi kelis kartus iki 1997 m., kai jis pradėjo laisvai plaukti rinkoje.
South Korean Won statistika
|Pavadinimas
|South Korean Won
|Simbolis
|₩
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Jeonas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Jeonas
|Populiariausia KRW konversija
|KRW į USD
|Populiariausia KRW diagrama
|KRW į USD diagrama
South Korean Won profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₩100, ₩500
Retai naudojama: ₩1, ₩5, ₩10, ₩50
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₩1000, ₩5000, ₩10000, ₩50000
|Centrinis bankas
|Korėjos bankas
|Vartotojai
Pietų Korėja
Pietų Korėja
Kodėl domitės KRW?
