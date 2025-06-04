  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. UZS

uzs
UZS - Uzbekistani Som

Uzbekistani Som yra Uzbekistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Uzbekistani Som valiutos kursas yra UZS į USD kursas. Valiutos kodas Sumai yra UZS, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Uzbekistani Som kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

uzs
UZSUzbekistano Somas

Uzbekistani Som statistika

PavadinimasUzbekistani Som
Simbolisлв
Smulkesnis vienetas1/100 = Tiyin
Smulkesnio vieneto simbolisTiyin
Populiariausia UZS konversijaUZS į USD
Populiariausia UZS diagramaUZS į USD diagrama

Uzbekistani Som profilis

MonetosDažnai naudojama: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BanknotaiDažnai naudojama: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Centrinis bankasUzbekistano Respublikos centrinis bankas
Vartotojai
Uzbekistanas

Kodėl domitės UZS?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti UZS el. pašto atnaujinimusGauti UZS kursus savo telefoneGauti UZS valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789535
USD / CAD1.36731
EUR / JPY184.336
AUD / USD0.670907

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%