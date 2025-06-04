UZS - Uzbekistani Som
Uzbekistani Som yra Uzbekistanas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Uzbekistani Som valiutos kursas yra UZS į USD kursas. Valiutos kodas Sumai yra UZS, o valiutos simbolis yra лв. Žemiau rasite Uzbekistani Som kursus ir valiutos konverterį.
Uzbekistani Som statistika
|Pavadinimas
|Uzbekistani Som
|Simbolis
|лв
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Tiyin
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Tiyin
|Populiariausia UZS konversija
|UZS į USD
|Populiariausia UZS diagrama
|UZS į USD diagrama
Uzbekistani Som profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Banknotai
|Dažnai naudojama: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centrinis bankas
|Uzbekistano Respublikos centrinis bankas
|Vartotojai
Uzbekistanas
Uzbekistanas
Kodėl domitės UZS?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17736
|▼
|GBP / EUR
|1.14620
|▼
|USD / JPY
|156.568
|▲
|GBP / USD
|1.34949
|▼
|USD / CHF
|0.789535
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.336
|▲
|AUD / USD
|0.670907
|▲