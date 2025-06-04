  1. Pradžia
TZS - Tanzanian Shilling

Tanzanian Shilling yra Tanzanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tanzanian Shilling valiutos kursas yra TZS į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra TZS, o valiutos simbolis yra TSh. Žemiau rasite Tanzanian Shilling kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

TZSTanzanijos Šilingas

Tanzanian Shilling statistika

PavadinimasTanzanian Shilling
SimbolisŠilingas
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia TZS konversijaTZS į USD
Populiariausia TZS diagramaTZS į USD diagrama

Tanzanian Shilling profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas5, Centas10, Centas20, Šilingas1, Šilingas5, Šilingas10, Šilingas20, Šilingas50, Šilingas100, Šilingas200
BanknotaiDažnai naudojama: Šilingas500, Šilingas1000, Šilingas2000, Šilingas5000, Šilingas10000
Centrinis bankasTanzanijos bankas
Vartotojai
Tanzanija

Kodėl domitės TZS?

Aš noriu...

