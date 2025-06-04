TZS - Tanzanian Shilling
Tanzanian Shilling yra Tanzanija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Tanzanian Shilling valiutos kursas yra TZS į USD kursas. Valiutos kodas Šilingai yra TZS, o valiutos simbolis yra TSh. Žemiau rasite Tanzanian Shilling kursus ir valiutos konverterį.
Tanzanian Shilling statistika
|Pavadinimas
|Tanzanian Shilling
|Simbolis
|Šilingas
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia TZS konversija
|TZS į USD
|Populiariausia TZS diagrama
|TZS į USD diagrama
Tanzanian Shilling profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centas5, Centas10, Centas20, Šilingas1, Šilingas5, Šilingas10, Šilingas20, Šilingas50, Šilingas100, Šilingas200
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Šilingas500, Šilingas1000, Šilingas2000, Šilingas5000, Šilingas10000
|Centrinis bankas
|Tanzanijos bankas
|Vartotojai
Tanzanija
Kodėl domitės TZS?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17713
|▼
|GBP / EUR
|1.14630
|▼
|USD / JPY
|156.581
|▲
|GBP / USD
|1.34934
|▼
|USD / CHF
|0.789889
|▲
|USD / CAD
|1.36718
|▼
|EUR / JPY
|184.316
|▲
|AUD / USD
|0.670973
|▲