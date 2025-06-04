  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. TTD

ttd
TTD - Trinidadian Dollar

Trinidadian Dollar yra Trinidadas ir Tobagas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Trinidadian Dollar valiutos kursas yra TTD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra TTD, o valiutos simbolis yra TT$. Žemiau rasite Trinidadian Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

ttd
TTDTrinidados Doleris

Trinidadian Dollar statistika

PavadinimasTrinidadian Dollar
SimbolisTT$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia TTD konversijaTTD į USD
Populiariausia TTD diagramaTTD į USD diagrama

Trinidadian Dollar profilis

MonetosDažnai naudojama: Centas1, Centas10, Centas25, Centas50
BanknotaiDažnai naudojama: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Centrinis bankasTrinidadas ir Tobago centrinis bankas
Vartotojai
Trinidadas, Tobagas

Kodėl domitės TTD?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti TTD el. pašto atnaujinimusGauti TTD kursus savo telefoneGauti TTD valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.581
GBP / USD1.34934
USD / CHF0.789889
USD / CAD1.36718
EUR / JPY184.316
AUD / USD0.670973

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%