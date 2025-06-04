  1. Pradžia
MZN - Mozambican Metical

Mozambican Metical yra Mozambikas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mozambican Metical valiutos kursas yra MZN į USD kursas. Valiutos kodas Metikais yra MZN, o valiutos simbolis yra MT. Žemiau rasite Mozambican Metical kursus ir valiutos konverterį.

Mozambican Metical statistika

PavadinimasMozambican Metical
SimbolisMT
Smulkesnis vienetas1/100 = Centavas
Smulkesnio vieneto simbolisCentavas
Populiariausia MZN konversijaMZN į USD
Populiariausia MZN diagramaMZN į USD diagrama

Mozambican Metical profilis

MonetosDažnai naudojama: Centavas5, Centavas10, Centavas50, MT1, MT2, MT5, MT10
BanknotaiDažnai naudojama: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Centrinis bankasBanco de Moçambique
Vartotojai
Mozambikas

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17723
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789865
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.322
AUD / USD0.670939

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%