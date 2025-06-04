MZN - Mozambican Metical
Mozambican Metical yra Mozambikas valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mozambican Metical valiutos kursas yra MZN į USD kursas. Valiutos kodas Metikais yra MZN, o valiutos simbolis yra MT. Žemiau rasite Mozambican Metical kursus ir valiutos konverterį.
Mozambican Metical statistika
|Pavadinimas
|Mozambican Metical
|Simbolis
|MT
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centavas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centavas
|Populiariausia MZN konversija
|MZN į USD
|Populiariausia MZN diagrama
|MZN į USD diagrama
Mozambican Metical profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Centavas5, Centavas10, Centavas50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Centrinis bankas
|Banco de Moçambique
|Vartotojai
Mozambikas
Mozambikas
Kodėl domitės MZN?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17723
|▼
|GBP / EUR
|1.14651
|▲
|USD / JPY
|156.572
|▲
|GBP / USD
|1.34971
|▼
|USD / CHF
|0.789865
|▲
|USD / CAD
|1.36712
|▼
|EUR / JPY
|184.322
|▲
|AUD / USD
|0.670939
|▲