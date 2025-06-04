  1. Pradžia
zwd
ZWD - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar yra Zimbabvė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zimbabwean Dollar valiutos kursas yra ZWD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra ZWD, o valiutos simbolis yra Z$. Žemiau rasite Zimbabwean Dollar kursus ir valiutos konverterį.

Pranešimas: Šis Zimbabvės doleris (ZWD) buvo sustabdytas neribotam laikui.

2009 m. sausio mėn. Zimbabvės rezervų bankas leido naudoti užsienio valiutą Zimbabvėje, reaguodamas į ekonominį nuosmukį, kuris sukėlė 5 milijardų procentų infliacijos lygį. 2009 m. balandžio mėn. Zimbabvės doleris buvo sustabdytas neribotam laikui. Vyriausybė priėmė daugiavaliutę sistemą, kuri apima Australijos dolerį, Botsvanos pulą, Britų sterlingų svarą, Kinijos juanį, eurą, Japonijos jeną, Indijos rupiją, Pietų Afrikos randą ir Jungtinių Valstijų dolerį. Daugiau informacijos skaitykite BBC straipsnyje "Zimbabvės daugiavaliutė painiava".

Zimbabwean Dollar statistika

PavadinimasZimbabwean Dollar
SimbolisZ$
Smulkesnis vienetas1/100 = Centas
Smulkesnio vieneto simbolisCentas
Populiariausia ZWD konversijaZWD į USD
Populiariausia ZWD diagramaZWD į USD diagrama

Zimbabwean Dollar profilis

BanknotaiDažnai naudojama: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Centrinis bankasZimbabvės rezervų bankas
Vartotojai
Zimbabvė

