ZWD - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar yra Zimbabvė valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Zimbabwean Dollar valiutos kursas yra ZWD į USD kursas. Valiutos kodas Doleriai yra ZWD, o valiutos simbolis yra Z$. Žemiau rasite Zimbabwean Dollar kursus ir valiutos konverterį.
Pranešimas: Šis Zimbabvės doleris (ZWD) buvo sustabdytas neribotam laikui.
2009 m. sausio mėn. Zimbabvės rezervų bankas leido naudoti užsienio valiutą Zimbabvėje, reaguodamas į ekonominį nuosmukį, kuris sukėlė 5 milijardų procentų infliacijos lygį. 2009 m. balandžio mėn. Zimbabvės doleris buvo sustabdytas neribotam laikui. Vyriausybė priėmė daugiavaliutę sistemą, kuri apima Australijos dolerį, Botsvanos pulą, Britų sterlingų svarą, Kinijos juanį, eurą, Japonijos jeną, Indijos rupiją, Pietų Afrikos randą ir Jungtinių Valstijų dolerį. Daugiau informacijos skaitykite BBC straipsnyje "Zimbabvės daugiavaliutė painiava".
Zimbabwean Dollar statistika
|Pavadinimas
|Zimbabwean Dollar
|Simbolis
|Z$
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Centas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Centas
|Populiariausia ZWD konversija
|ZWD į USD
|Populiariausia ZWD diagrama
|ZWD į USD diagrama
Zimbabwean Dollar profilis
|Banknotai
|Dažnai naudojama: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Centrinis bankas
|Zimbabvės rezervų bankas
|Vartotojai
Zimbabvė
Zimbabvė
Kodėl domitės ZWD?
Aš noriu...Prenumeruoti ZWD el. pašto atnaujinimusGauti ZWD kursus savo telefoneGauti ZWD valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17743
|▼
|GBP / EUR
|1.14621
|▼
|USD / JPY
|156.552
|▲
|GBP / USD
|1.34958
|▼
|USD / CHF
|0.789382
|▲
|USD / CAD
|1.36731
|▼
|EUR / JPY
|184.329
|▲
|AUD / USD
|0.670992
|▲