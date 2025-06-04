CDF - Congolese Franc
Congolese Franc yra Kongas/Kinšasa valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Congolese Franc valiutos kursas yra CDF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra CDF, o valiutos simbolis yra FC. Žemiau rasite Congolese Franc kursus ir valiutos konverterį.
Congolese Franc statistika
|Pavadinimas
|Congolese Franc
|Simbolis
|Frankas
|Smulkesnis vienetas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Populiariausia CDF konversija
|CDF į USD
|Populiariausia CDF diagrama
|CDF į USD diagrama
Congolese Franc profilis
|Vartotojai
Kongas/Kinšasa
Kongas/Kinšasa
Aš noriu...Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti CDF el. pašto atnaujinimusGauti CDF kursus savo telefoneGauti CDF valiutos duomenų API savo verslui
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17640
|▼
|GBP / EUR
|1.14634
|▼
|USD / JPY
|156.642
|▲
|GBP / USD
|1.34856
|▼
|USD / CHF
|0.790022
|▲
|USD / CAD
|1.36707
|▼
|EUR / JPY
|184.274
|▲
|AUD / USD
|0.670766
|▲