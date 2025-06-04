  1. Pradžia
CDF - Congolese Franc

Congolese Franc yra Kongas/Kinšasa valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Congolese Franc valiutos kursas yra CDF į USD kursas. Valiutos kodas Frankai yra CDF, o valiutos simbolis yra FC. Žemiau rasite Congolese Franc kursus ir valiutos konverterį.

Congolese Franc statistika

PavadinimasCongolese Franc
SimbolisFrankas
Smulkesnis vienetas
Smulkesnio vieneto simbolis
Populiariausia CDF konversijaCDF į USD
Populiariausia CDF diagramaCDF į USD diagrama

Congolese Franc profilis

Vartotojai
Kongas/Kinšasa

