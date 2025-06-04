MNT - Mongolian Tughrik
Mongolian Tughrik yra Mongolija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mongolian Tughrik valiutos kursas yra MNT į USD kursas. Valiutos kodas Tugrikai yra MNT, o valiutos simbolis yra ₮. Žemiau rasite Mongolian Tughrik kursus ir valiutos konverterį.
Mongolian Tughrik statistika
|Pavadinimas
|Mongolian Tughrik
|Simbolis
|₮
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = Möngö
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Möngö
|Populiariausia MNT konversija
|MNT į USD
|Populiariausia MNT diagrama
|MNT į USD diagrama
Mongolian Tughrik profilis
|Pravardės
|Tögrög
|Monetos
|Dažnai naudojama: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Banknotai
|Dažnai naudojama: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Centrinis bankas
|Mongolijos bankas
|Vartotojai
Mongolija
Mongolija
Kodėl domitės MNT?
