MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik yra Mongolija valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Mongolian Tughrik valiutos kursas yra MNT į USD kursas. Valiutos kodas Tugrikai yra MNT, o valiutos simbolis yra ₮. Žemiau rasite Mongolian Tughrik kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

Mongolian Tughrik statistika

PavadinimasMongolian Tughrik
Simbolis
Smulkesnis vienetas1/100 = Möngö
Smulkesnio vieneto simbolisMöngö
Populiariausia MNT konversijaMNT į USD
Populiariausia MNT diagramaMNT į USD diagrama

Mongolian Tughrik profilis

PravardėsTögrög
MonetosDažnai naudojama: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
BanknotaiDažnai naudojama: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
Centrinis bankasMongolijos bankas
Vartotojai
Mongolija

Kodėl domitės MNT?

Aš noriu...

