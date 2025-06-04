MOP - Macau Pataca
Macau Pataca yra Makao valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Macau Pataca valiutos kursas yra MOP į USD kursas. Valiutos kodas Patakos yra MOP, o valiutos simbolis yra MOP$. Žemiau rasite Macau Pataca kursus ir valiutos konverterį.
Macau Pataca statistika
|Pavadinimas
|Macau Pataca
|Simbolis
|MOP$
|Smulkesnis vienetas
|1/10 = Ho
|Smulkesnio vieneto simbolis
|Ho
|Populiariausia MOP konversija
|MOP į USD
|Populiariausia MOP diagrama
|MOP į USD diagrama
Macau Pataca profilis
|Monetos
|Dažnai naudojama: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Banknotai
|Dažnai naudojama: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Vartotojai
Makao
Makao
Kodėl domitės MOP?
