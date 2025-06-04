  1. Pradžia
  2. Valiutų enciklopedija
  3. MOP

mop
MOP - Macau Pataca

Macau Pataca yra Makao valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Macau Pataca valiutos kursas yra MOP į USD kursas. Valiutos kodas Patakos yra MOP, o valiutos simbolis yra MOP$. Žemiau rasite Macau Pataca kursus ir valiutos konverterį.

Pasirinkite valiutą

mop
MOPMakau pataka

Macau Pataca statistika

PavadinimasMacau Pataca
SimbolisMOP$
Smulkesnis vienetas1/10 = Ho
Smulkesnio vieneto simbolisHo
Populiariausia MOP konversijaMOP į USD
Populiariausia MOP diagramaMOP į USD diagrama

Macau Pataca profilis

MonetosDažnai naudojama: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BanknotaiDažnai naudojama: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Vartotojai
Makao

Kodėl domitės MOP?

Aš noriu...

Siųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtines ValstijasSiųsti pigų pinigų pervedimą į Jungtinę KaralystęSiųsti pigų pinigų pervedimą į KanadąSiųsti pigų pinigų pervedimą į AustralijąSiųsti pigų pinigų pervedimą į Naująją ZelandijąPrenumeruoti MOP el. pašto atnaujinimusGauti MOP kursus savo telefoneGauti MOP valiutos duomenų API savo verslui

Valiutų kursai realiuoju laiku

ValiutaKursasPokytis
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14651
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789922
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.670936

Centrinių bankų palūkanų normos

ValiutaPalūkanų norma
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%