BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark yra Bosnija ir Hercegovina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bosnia-Herzegovina Convertible Mark valiutos kursas yra BAM į USD kursas. Valiutos kodas Konvertuojami markės yra BAM, o valiutos simbolis yra KM. Žemiau rasite Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kursus ir valiutos konverterį.

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statistika

PavadinimasBosnia-Herzegovina Convertible Mark
SimbolisKM
Smulkesnis vienetas1/100 = feningas
Smulkesnio vieneto simbolisfeningas
Populiariausia BAM konversijaBAM į USD
Populiariausia BAM diagramaBAM į USD diagrama

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profilis

Pravardėsконвертибилна марка (Serbian)
MonetosDažnai naudojama: feningas5, feningas10, feningas20, feningas50, KM1, KM2, KM5
BanknotaiDažnai naudojama: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Centrinis bankasBosnijos ir Hercegovinos centrinis bankas
Vartotojai
Bosnija ir Hercegovina

