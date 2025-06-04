BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark yra Bosnija ir Hercegovina valiuta. Mūsų valiutų reitingai rodo, kad populiariausias Bosnia-Herzegovina Convertible Mark valiutos kursas yra BAM į USD kursas. Valiutos kodas Konvertuojami markės yra BAM, o valiutos simbolis yra KM. Žemiau rasite Bosnia-Herzegovina Convertible Mark kursus ir valiutos konverterį.
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statistika
|Pavadinimas
|Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
|Simbolis
|KM
|Smulkesnis vienetas
|1/100 = feningas
|Smulkesnio vieneto simbolis
|feningas
|Populiariausia BAM konversija
|BAM į USD
|Populiariausia BAM diagrama
|BAM į USD diagrama
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profilis
|Pravardės
|конвертибилна марка (Serbian)
|Monetos
|Dažnai naudojama: feningas5, feningas10, feningas20, feningas50, KM1, KM2, KM5
|Banknotai
|Dažnai naudojama: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centrinis bankas
|Bosnijos ir Hercegovinos centrinis bankas
|Vartotojai
Bosnija ir Hercegovina
Kodėl domitės BAM?
Valiutų kursai realiuoju laiku
|Valiuta
|Kursas
|Pokytis
|EUR / USD
|1.17650
|▼
|GBP / EUR
|1.14626
|▼
|USD / JPY
|156.620
|▲
|GBP / USD
|1.34858
|▼
|USD / CHF
|0.789999
|▲
|USD / CAD
|1.36713
|▼
|EUR / JPY
|184.263
|▲
|AUD / USD
|0.670713
|▲