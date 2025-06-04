- Hjem
Valutaencyklopædi
XE valutaencyklopædien tilbyder valutakurser, forex-nyheder og fakta for alle verdens valutaer som den amerikanske dollar og euroen. Du kan også lære om tjenester, der er tilgængelige for hver valuta, såsom pengeoverførsler, valutadata og mere.
A
B
BAM - Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
BBD - Barbadisk eller bajansk dollar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeshisk taka
BGN - Bulgarsk lev
BHD - Bahrainsk dinar
BIF - Burundisk franc
BMD - Bermudansk dollar
BND - Bruneisk dollar
BOB - Boliviansk boliviano
BRL - Brasiliansk real
BSD - Bahamansk dollar
BTC - Bitcoin
BTN - Bhutansk ngultrum
BWP - Botswansk pula
BYN - Hviderussisk rubel
BYR - Hviderussisk rubel
BZD - Belizisk dollar
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Marokkansk dirham
MDL - Moldovisk leu
MGA - Madagaskisk ariary
MKD - Makedonsk denar
MMK - Burmesisk kyat
MNT - Mongolsk tugrik
MOP - Macaosk pataca
MRU - Mauritansk ouguiya
MUR - Mauritisk rupee
MVR - Maldivisk rufiyaa
MWK - Malawisk kwacha
MXN - Mexicansk peso
MYR - Malaysisk ringgit
MZN - Mozambiquisk metical
N
P
S
SAR - Saudiarabisk riyal
SBD - Salomonsk dollar
SCR - Seychellisk rupee
SDG - Sudansk pund
SEK - Svensk krone
SGD - Singaporeansk dollar
SHP - Sankthelenansk pund
SLE - Sierra Leonsk leone
SLL - Sierra Leonsk leone
SOS - Somalisk shilling
SPL - Seborgiansk luigino
SRD - Surinamsk dollar
STN - São Toméansk dobra
SVC - Salvadoransk colón
SYP - Syrisk pund
SZL - Swazisk lilangeni
T
U
X