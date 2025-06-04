  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi

Valutaencyklopædi

XE valutaencyklopædien tilbyder valutakurser, forex-nyheder og fakta for alle verdens valutaer som den amerikanske dollar og euroen. Du kan også lære om tjenester, der er tilgængelige for hver valuta, såsom pengeoverførsler, valutadata og mere.

Vælg en valuta

usd
USDAmerikansk dollar

Gennemse alle valutaer

POPULAR
usd
USD - Amerikansk dollar
eur
EUR - Euro
gbp
GBP - Britisk pund
cad
CAD - Canadisk dollar
aud
AUD - Australsk dollar
jpy
JPY - Japansk yen
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Emiratisk dirham
afn
AFN - Afghansk afghani
all
ALL - Albansk lek
amd
AMD - Armensk dram
ang
ANG - Hollandsk gylden
aoa
AOA - Angolansk kwanza
ars
ARS - Argentinsk peso
aud
AUD - Australsk dollar
awg
AWG - Arubansk eller hollandsk gylden
azn
AZN - Aserbajdsjansk manat
B
bam
BAM - Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
bbd
BBD - Barbadisk eller bajansk dollar
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladeshisk taka
bgn
BGN - Bulgarsk lev
bhd
BHD - Bahrainsk dinar
bif
BIF - Burundisk franc
bmd
BMD - Bermudansk dollar
bnd
BND - Bruneisk dollar
bob
BOB - Boliviansk boliviano
brl
BRL - Brasiliansk real
bsd
BSD - Bahamansk dollar
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhutansk ngultrum
bwp
BWP - Botswansk pula
byn
BYN - Hviderussisk rubel
byr
BYR - Hviderussisk rubel
bzd
BZD - Belizisk dollar
C
cad
CAD - Canadisk dollar
cdf
CDF - Congolesisk franc
chf
CHF - Schweizisk franc
clp
CLP - Chilensk peso
cny
CNY - Kinesisk yuan renminbi
cop
COP - Colombiansk peso
crc
CRC - Costaricansk colón
cuc
CUC - Cubansk konvertibel peso
cup
CUP - Cubansk peso
cve
CVE - Kap Verdisk escudo
czk
CZK - Tjekkisk koruna
D
djf
DJF - Djiboutisk franc
dkk
DKK - Dansk krone
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikansk peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Algerisk dinar
E
eek
EEK - Estisk krone
egp
EGP - Egyptisk pund
ern
ERN - Eritreisk nakfa
etb
ETB - Etiopisk birr
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Fijiansk dollar
fkp
FKP - Falklandsøernes pund
G
gbp
GBP - Britisk pund
gel
GEL - Georgisk lari
ggp
GGP - Guernsey pund
ghs
GHS - Ghanesisk cedi
gip
GIP - Gibraltarsk pund
gmd
GMD - Gambisk dalasi
gnf
GNF - Guineansk franc
gtq
GTQ - Guatemalansk quetzal
gyd
GYD - Guyansk dollar
H
hkd
HKD - Hongkongsk dollar
hnl
HNL - Honduransk lempira
hrk
HRK - Kroatisk kuna
htg
HTG - Haitisk gourde
huf
HUF - Ungarsk forint
I
idr
IDR - Indonesisk rupiah
ils
ILS - Israelsk shekel
imp
IMP - Isle of Man pund
inr
INR - Indisk rupee
iqd
IQD - Irakisk dinar
irr
IRR - Iransk rial
isk
ISK - Islandsk krone
J
jep
JEP - Jersey pund
jmd
JMD - Jamaicansk dollar
jod
JOD - Jordansk dinar
jpy
JPY - Japansk yen
K
kes
KES - Kenyansk shilling
kgs
KGS - Kirgisisk som
khr
KHR - Cambodjansk riel
kmf
KMF - Comorisk franc
kpw
KPW - Nordkoreansk won
krw
KRW - Sydkoreansk won
kwd
KWD - Kuwaitisk dinar
kyd
KYD - Caymansk dollar
kzt
KZT - Kasakhstansk tenge
L
lak
LAK - Laotisk kip
lbp
LBP - Libanesisk pund
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Sri Lankansk rupee
lrd
LRD - Liberiansk dollar
lsl
LSL - Lesothisk loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Litauisk litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Lettisk lat
lyd
LYD - Libysk dinar
M
mad
MAD - Marokkansk dirham
mdl
MDL - Moldovisk leu
mga
MGA - Madagaskisk ariary
mkd
MKD - Makedonsk denar
mmk
MMK - Burmesisk kyat
mnt
MNT - Mongolsk tugrik
mop
MOP - Macaosk pataca
mru
MRU - Mauritansk ouguiya
mur
MUR - Mauritisk rupee
mvr
MVR - Maldivisk rufiyaa
mwk
MWK - Malawisk kwacha
mxn
MXN - Mexicansk peso
myr
MYR - Malaysisk ringgit
mzn
MZN - Mozambiquisk metical
N
nad
NAD - Namibisk dollar
ngn
NGN - Nigeriansk naira
nio
NIO - Nicaraguansk córdoba
nok
NOK - Norsk krone
npr
NPR - Nepalesisk rupee
nzd
NZD - Newzealandsk dollar
O
omr
OMR - Omansk rial
P
pab
PAB - Panamansk balboa
pen
PEN - Peruviansk sol
pgk
PGK - Papua Ny Guineansk kina
php
PHP - Filippinsk peso
pkr
PKR - Pakistansk rupee
pln
PLN - Polsk zloty
pyg
PYG - Paraguayansk guaraní
Q
qar
QAR - Qatarsk riyal
R
ron
RON - Rumænsk leu
rsd
RSD - Serbisk dinar
rub
RUB - Russisk rubel
rwf
RWF - Rwandisk franc
S
sar
SAR - Saudiarabisk riyal
sbd
SBD - Salomonsk dollar
scr
SCR - Seychellisk rupee
sdg
SDG - Sudansk pund
sek
SEK - Svensk krone
sgd
SGD - Singaporeansk dollar
shp
SHP - Sankthelenansk pund
sle
SLE - Sierra Leonsk leone
sll
SLL - Sierra Leonsk leone
sos
SOS - Somalisk shilling
spl
SPL - Seborgiansk luigino
srd
SRD - Surinamsk dollar
stn
STN - São Toméansk dobra
svc
SVC - Salvadoransk colón
syp
SYP - Syrisk pund
szl
SZL - Swazisk lilangeni
T
thb
THB - Thailandsk baht
tjs
TJS - Tadsjikisk somoni
tmt
TMT - Turkmensk manat
tnd
TND - Tunesisk dinar
top
TOP - Tongansk pa'anga
try
TRY - Tyrkisk lira
ttd
TTD - Trinidadisk dollar
tvd
TVD - Tuvaluansk dollar
twd
TWD - Ny taiwansk dollar
tzs
TZS - Tanzaniansk shilling
U
uah
UAH - Ukrainsk hryvnia
ugx
UGX - Ugandisk shilling
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Amerikansk dollar
uyu
UYU - Uruguayansk peso
uzs
UZS - Usbekisk som
V
vef
VEF - Venezuelansk bolívar
ves
VES - Venezuelansk bolívar
vnd
VND - Vietnamesisk dong
vuv
VUV - Vanuatuisk vatu
W
wst
WST - Samoansk tala
X
xaf
XAF - Centralafrikansk CFA-franc BEAC
xag
XAG - Sølvunce
xau
XAU - Guldunce
xcd
XCD - Østcaribisk dollar
xcg
XCG - Caribisk gylden
xdr
XDR - IMF's særlige trækningsrettigheder
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - CFA-franc
xpd
XPD - Palladiumunce
xpf
XPF - CFP-franc
xpt
XPT - Platinunce
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Yemenitisk rial
Z
zar
ZAR - Sydafrikansk rand
zmk
ZMK - Zambisk kwacha
zmw
ZMW - Zambisk kwacha
zwd
ZWD - Zimbabwisk dollar
zwg
ZWG - Zimbabwisk dollar
zwl
ZWL - Zimbabwisk dollar

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17846
GBP / EUR1.14648
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35108
USD / CHF0.788421
USD / CAD1.36545
EUR / JPY184.356
AUD / USD0.671904

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%