LVL - Lettisk lat

Lettisk lat er valutaen for Letland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Lettisk lat vekselkurs er LVL til USD kursen. Valutakoden for Lati er LVL, og valutasymbolet er Ls. Nedenfor finder du Lettisk lat kurser og en valutaomregner.

Den lettiske Lat blev erstattet af Euroen den 1. januar 2014. Laten accepteres ikke længere som lovligt betalingsmiddel fra den 15. januar 2014.

Lettisk lat statistik

NavnLettisk lat
SymbolLs
Underenhed1/100 = Santims
UnderenhedssymbolSantims
Top LVL konverteringLVL til USD
Top LVL diagramLVL til USD diagram

Lettisk lat profil

MønterOfte brugt: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
SedlerOfte brugt: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
CentralbankLetlands Centralbank
Brugere
Letland

