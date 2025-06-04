LVL - Lettisk lat
Lettisk lat er valutaen for Letland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Lettisk lat vekselkurs er LVL til USD kursen. Valutakoden for Lati er LVL, og valutasymbolet er Ls. Nedenfor finder du Lettisk lat kurser og en valutaomregner.
Den lettiske Lat blev erstattet af Euroen den 1. januar 2014. Laten accepteres ikke længere som lovligt betalingsmiddel fra den 15. januar 2014.
Lettisk lat statistik
|Navn
|Lettisk lat
|Symbol
|Ls
|Underenhed
|1/100 = Santims
|Underenhedssymbol
|Santims
|Top LVL konvertering
|LVL til USD
|Top LVL diagram
|LVL til USD diagram
Lettisk lat profil
|Mønter
|Ofte brugt: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Sedler
|Ofte brugt: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Centralbank
|Letlands Centralbank
|Brugere
Letland
Letland
