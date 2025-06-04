- Home
Forenkl betalinger på din platform
Frigør kraften i Xe i din platform for at forenkle, hvordan din virksomhed foretager betalinger via vores fleksible betalings-API, integrerede ERP-løsninger og verdenskendte valutadataværktøjer.
Tillid fra virksomheder verden over
Forenklede globale betalinger
Lever problemfri, grænseoverskridende betalinger i kunderejsen. Med vores moderne og fleksible API kan du integrere Xes globale betalinger direkte i enhver platform, som dit økonomiteam bruger, så du kan betale leverandører og medarbejdere med et enkelt klik.
Problemfri betalingsproces
Xe muliggør én problemfri og sikker betalingsworkflow på din egen platform. Ikke flere fileksporter eller login på eksterne portaler. Og fordi den er bygget til virksomheder, leveres den med smarte funktioner som indbygget validering og compliance-tjek, der opdager fejl, før de koster dig penge.
Forbedret data og rapportering
Automatiser rapportering, forbedr nøjagtigheden og fjern manuelt arbejde fra dine økonomiske systemer med Xes globale betalinger og live valutadatafeeds integreret i din platform.
Why businesses choose Xe
Ikke flere klodsede portaler
Erstat forældede, klodsede portaler med en ren og intuitiv brugerflade, hvor du har alt, hvad du behøver, samlet ét sted.
Tillid til hver transaktion
Dine penge er beskyttet gennem regulerede beskyttelser, finansielle partnere i topklasse og sikkerhed i virksomhedsklassen, så du kan flytte penge med ro i sindet.
Bakket op af styrke og stabilitet
Xe er en del af Euronet, en NASDAQ-noteret virksomhed med investment grade-værdi, bygget med sikkerhed, compliance og corporate governance i bankkvalitet.
Support under opsætning og videre
Xe giver dig adgang til dedikeret teknisk support og eksperter i betalinger, så du kan komme hurtigt i gang med opsætningen og nemt løse eventuelle problemer, når som helst de opstår.
Løsninger bygget til globale virksomheder
Regnskabsplatforme
Xe integreres problemfrit i førende regnskabs- og ERP-systemer som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct, hvilket giver brugerne integreret adgang til globale betalinger fra de værktøjer, de allerede bruger. Og med vores fleksible API kan enhver platform til leverandørfakturaer tilbyde den samme strømlinede oplevelse. Ingen fileksport, ingen portaler, kun hurtige, problemfri og sikre betalinger.
Ressourcer
Lad os tale
Uanset om du ønsker at integrere betalinger i din platform, forbedre dine valutadata og rapportering eller bare finde måder at forenkle din betalingsproces, er vi her for at hjælpe. Kontakt vores team for at starte samtalen.