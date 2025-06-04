Xe Valutaomregner
Tjek live valutakurser
1.00 USD = 0.85783382 EUR
Midtmarkedskurs den 03:39 UTC
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
