Money transfer fees explained

Lave til ingen gebyrer ved hver overførsel

Vi tilbyder lave eller ingen gebyrer, så du kan beholde mere af det, der er dit. Vores gebyrer er altid gennemsigtige, så du kender de nøjagtige omkostninger på forhånd – ingen overraskelser, kun klarhed og mere værdi i hver overførsel.

No surprises with upfront rates and fees

Ingen overraskelser med forudbetalte priser og gebyrer

Valutakurs vist på forhånd
Den pris, du ser, når du bekræfter din overførsel, er den pris, du får.

Potentielle gebyrer vises tydeligt
Alle gebyrer vises på forhånd, inden du bekræfter din overførsel.

Sådan fastsætter vi overførselsgebyrer

Transfer method

Overførselsmetode

Debet-/kreditkort tilbyder hurtig levering, men har højere gebyrer. Hvis du leder efter en billigere løsning, kan Betalingsservice eller bankoverførsler være vejen frem, selvom det tager lidt længere tid.

Transfer speed

Overførselshastighed

Hurtige overførsler, såsom dem med debit- eller kreditkort, har højere gebyrer for hurtigere behandling. Debet- eller bankoverførsler har typisk lavere gebyrer, men tager længere tid at gennemføre.

Transfer amount Simple

Overført beløb

Større overførsler har ofte lavere eller ingen gebyrer, hvilket gør dem mere omkostningseffektive. Mindre overførsler har typisk et fast gebyr, så det er vigtigt at tage højde for overførselsstørrelsen, når du planlægger dine omkostninger.

Destination country Simple

Destinationsland

Gebyrerne varierer afhængigt af destinationslandet. Nogle lande kan have højere gebyrer på grund af lokale regler, banksystemer eller valutavekslingsfaktorer, hvilket påvirker den samlede overførselsomkostning.

Potential third-party fees

Potentielle tredjepartsgebyrer

I nogle tilfælde kan modtagende banker eller formidlere opkræve yderligere gebyrer. Det er vigtigt at tjekke med modtageren for at forstå eventuelle gebyrer, som deres bank måtte opkræve på overførslen. Modtageren kan modtage mindre på grund af gebyrer opkrævet af modtagerens bank og udenlandske skatter. Desværre har Xe ingen kontrol over modtagerinstitutionens gebyrer.

Watch for hidden fees

Hold øje med skjulte gebyrer

Nogle udbydere hævder at have "ingen gebyrer", men de inkluderer dem ofte i deres valutakurser, hvilket giver dig en dårligere konvertering. Sammenlign altid både gebyrer og valutakurser for at sikre, at du får den bedste aftale. Xe er transparent og viser både prisen og eventuelle gebyrer på forhånd, så du ved præcis, hvad du betaler.

Måder at reducere overførselsomkostninger på

Choose the right method

Vælg den billigere metode

For at reducere gebyrer, bør du nøje overveje, hvilken betalingsmetode der passer bedst til dine behov. At balancere hastighed og omkostninger hjælper med at minimere udgifter uden at forsinke din overførsel.

Understand fee structures

Vælg den bedste service

Sæt dig ind i din banks gebyrer, og sammenlign udbydere for at spare penge på overførsler. At forstå hvornår og hvorfor gebyrer opkræves, hjælper dig med at træffe smartere og mere omkostningseffektive beslutninger.

Time your transfer

Tidsplanen for din overførsel

At time din overførsel, når priserne er gunstige, kan reducere omkostningerne betydeligt. Valutakurser kan svinge, så det er klogt at overvåge tendenser og sende penge, når kurserne er bedst.

Ofte stillede spørgsmål om gebyrer for pengeoverførsler