Xe Valutadiagrammer
Med dette praktiske værktøj kan du gennemgå markedshistorikken og analysere kursudviklingen for ethvert valutapar. Alle diagrammer er interaktive, bruger mellemmarkedsrenter og er tilgængelige i en periode på op til 10 år. For at se et valutadiagram skal du vælge dine to valutaer, vælge en tidsramme og klikke for at se.
Xe Valutadata API
Styrker kommercielle priser hos over 300 virksomheder verden over
Verdens mest populære valutaværktøjer
Xe International Pengeoverførsel
Send penge online hurtigt, sikkert og nemt. Live tracking og notifikationer + fleksible leverings- og betalingsmuligheder.
Opret et diagram for ethvert valutapar i verden for at se deres valutahistorik. Disse valutadiagrammer bruger live mellemmarkedskurser, er nemme at bruge og er meget pålidelige.
Xe Rate-advarsler
Har du brug for at vide, hvornår en valuta rammer en bestemt kurs? Xe Rate-alarmerne giver dig besked, når den ønskede kurs udløses på dine valgte valutapar.