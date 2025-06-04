Xe Valutadiagrammer

Gennemgå historiske valutakurser

Med dette praktiske værktøj kan du gennemgå markedshistorikken og analysere kursudviklingen for ethvert valutapar. Alle diagrammer er interaktive, bruger mellemmarkedsrenter og er tilgængelige i en periode på op til 10 år. For at se et valutadiagram skal du vælge dine to valutaer, vælge en tidsramme og klikke for at se.

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.16573
GBP / EUR1.15163
USD / JPY158.052
GBP / USD1.34248
USD / CHF0.798952
USD / CAD1.38940
EUR / JPY184.245
AUD / USD0.669670

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

Shopify LogoClearbooks LogoXero LogoVistaprint Logo
Verdens mest populære valutaværktøjer

Xe International Pengeoverførsel

Send penge online hurtigt, sikkert og nemt. Live tracking og notifikationer + fleksible leverings- og betalingsmuligheder.

Send penge

Xe Valutadiagrammer

Opret et diagram for ethvert valutapar i verden for at se deres valutahistorik. Disse valutadiagrammer bruger live mellemmarkedskurser, er nemme at bruge og er meget pålidelige.

Se diagrammer

Xe Rate-advarsler

Har du brug for at vide, hvornår en valuta rammer en bestemt kurs? Xe Rate-alarmerne giver dig besked, når den ønskede kurs udløses på dine valgte valutapar.

Opret alarm
