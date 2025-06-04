JPY - Japansk yen

Betydningen af den japanske Yen

Den japanske Yen er den tredje mest handlede valuta i verden og den mest handlede valuta i Asien. På grund af sine relativt lave renter bruges den japanske Yen ofte i carry trades med den australske dollar og den amerikanske dollar. En carry trade er en strategi, hvor en valuta med lav rente sælges for at købe en valuta med højere rente.

Tidlig japansk valuta

Historien om valuta i Japan begyndte i det 8. århundrede, da sølv- og kobbermønter, kaldet Wado Kaichin, begyndte at blive præget i 708. Disse mønter imiterede kinesiske mønter, og da Japan ikke længere var i stand til at producere deres egne mønter, blev kinesisk valuta importeret til landet. I de næste par århundreder mødte tilstrømningen af kinesiske mønter ikke efterspørgslen, så for at imødegå dette problem kom to privatprægede japanske mønter, Toraisen og Shichusen, i omløb fra det 14. til 16. århundrede. Omkring det 15. århundrede blev prægingen af guld- og sølvmønter kendt som Koshu Kin opmuntret, og guldmønter blev snart gjort til den nye standardvaluta. Regeringen etablerede senere et ensartet monetært system, der bestod af guldvaluta samt sølv- og kobbermønter.

Den moderne japanske Yen

I det 19. århundrede blev spanske dollars brugt i Japan sammen med lokale valutaer. For at forenkle og centralisere de forskellige mønter, der blev brugt på det tidspunkt, blev Yen (som betyder 'cirkel' eller 'rund genstand') oprettet i 1871. Den nye valuta-lov udviklede et monetært system, der ligner det europæiske, med et decimalregnskabssystem. Yen fungerede under en bimetalstandard af guld og sølv indtil 1897, da den blev efterladt under en ren guldstandard. Efter Anden Verdenskrig mistede Yen meget af sin værdi, og i 1971 blev vekselkursen fastsat til den amerikanske dollar til en kurs på 308 JPY til 1 USD. Dette varede indtil 1973, da den skiftede til en flydende vekselkurs.