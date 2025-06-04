Internationale pengeoverførsler og globale valutaomregninger
Hos Xe gør vi det hurtigt, sikkert og nemt at sende penge. Med blot et par klik kan du sende penge til over 190 lande verden over. Slut dig til tusindvis af andre, der dagligt stoler på os til at håndtere deres pengeoverførsler.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Live valutakurser
Sammenlign 100+ valutaer i realtid, og find det rette tidspunkt at overføre penge
Sådan sender du penge online med Xe
- 1
Tilmeld dig gratis
Det tager kun et par minutter – alt du behøver er en e-mailadresse, og så er du klar til at komme i gang!
- 2
Få et tilbud
Vælg dit destinationsland, afsender- og modtagervaluta og afsend beløb for at generere et tilbud.
- 3
Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
- 4
Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
- 5
Bekræft tilbuddet
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
- 6
Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe til erhvervslivet
Oplev vores opgraderede forretningsplatform, der gør det nemt at opbevare, administrere og sende penge på tværs af grænser, alt sammen fra én konto.
Globale betalinger
Send hurtige og pålidelige erhvervsbetalinger over hele verden. Foretag engangs- eller bulkbetalinger til over 190 lande i over 145 valutaer.
Konti i flere valutaer
Hold og administrer konti i flere valutaer uden oprettelses- eller månedlige gebyrer. Konverter når priserne passer dig, og send betalinger med det samme.
Valutarisikostyring
Fastlås valutakurser eller sæt grænser, så din virksomhed forbliver stabil, selv når markederne ændrer sig.
Integrationer og automatisering
Forbind Xe med dit ERP- eller regnskabssystem, eller integrer direkte med vores API for at automatisere betalinger, rapportering og opdateringer.
