PrivatErhverv
4.8
App Store 103k anmeldelser
4.9
Google Play 330k anmeldelser

Internationale pengeoverførsler og globale valutaomregninger

Verdensførende inden for valutaveksling og globale pengeoverførsler i over 30 år

Send penge

Lær mere

Sikre store overførsler

Lær mere

Virksomhedsløsninger

Lær mere

Xe money-appen

Lær mere

Globale valutaomregninger

KonverterSendDiagrammerAlarmer
1$
usd
USD - Amerikansk dollar
eur
EUR - Euro

Vil du foretage store overførsler?

Vi kan slå konkurrenternes kurser

Book et opkald

Send penge online

Internationale pengeoverførsler gjort nemt

Hos Xe gør vi det hurtigt, sikkert og nemt at sende penge. Med blot et par klik kan du sende penge til over 190 lande verden over. Slut dig til tusindvis af andre, der dagligt stoler på os til at håndtere deres pengeoverførsler.

Send penge nu Sammenlign priser
Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Get started

Live valutakurser

Sammenlign 100+ valutaer i realtid, og find det rette tidspunkt at overføre penge

Beløb
Diagram (24 timer)
1
Tilføj valuta

Sådan sender du penge online med Xe

  1. 1

    Tilmeld dig gratis

    Det tager kun et par minutter – alt du behøver er en e-mailadresse, og så er du klar til at komme i gang!

  2. 2

    Få et tilbud

    Vælg dit destinationsland, afsender- og modtagervaluta og afsend beløb for at generere et tilbud.

  3. 3

    Tilføj din modtager

    Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).

  4. 4

    Bekræft din identitet

    Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.

  5. 5

    Bekræft tilbuddet

    Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!

  6. 6

    Spor din overførsel

    Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.

Administrer dine valutaer på farten med Xe-appen

Den har alt hvad du behøver til internationale pengeoverførsler – nemt, sikkert og med lave gebyrer fra $0.
Download appen

Xe valutaværktøjer

Valutaindsigt, avancerede indikatorer, live nyhedsfeeds og brugerdefinerede dashboards

Internationale overførsler

Send penge til 190 lande på tværs af 130 valutaer. Nyd fleksible måder at sende og modtage penge på.
Lær mere

Bedøm alarmer

Indstil gratis kursalarmer for ethvert valutapar. Vi giver dig besked til den ønskede pris.
Lær mere

Historiske valutakurser

Analysér kursudviklingen for enhver valuta over et par dage, uger, måneder eller år. Få et automatiseret valutafeed via Xe Currency Data API.
Lær mere

IBAN-beregner

Søg efter og valider dit IBAN (internationale bankkontonummer) for at sikre, at din overførsel sendes til den rigtige destination.
Lær mere

Opdateringer om valuta via e-mail

Få en daglig analyse af markeder, valutakurser og nyheder direkte i din indbakke.
Lær mere

Xe valutadata API

Leverer valutakurser af kommerciel kvalitet til over 3000 virksomheder verden over

Verdens mest pålidelige kilde til valutadata

Vores valutakurs-API tilbyder nøjagtige og pålidelige data i realtid for hundredvis af valutaer. Xes proprietære satser er indhentet direkte fra finansielle dataudbydere og velrenommerede banker.
Lær mere 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Tillid til af
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Xe til erhvervslivet

Oplev vores opgraderede forretningsplatform, der gør det nemt at opbevare, administrere og sende penge på tværs af grænser, alt sammen fra én konto.

Opret din gratis virksomhedskonto Udforsk Xe til virksomheder

Globale betalinger

Send hurtige og pålidelige erhvervsbetalinger over hele verden. Foretag engangs- eller bulkbetalinger til over 190 lande i over 145 valutaer.

Konti i flere valutaer

Hold og administrer konti i flere valutaer uden oprettelses- eller månedlige gebyrer. Konverter når priserne passer dig, og send betalinger med det samme.

Valutarisikostyring

Fastlås valutakurser eller sæt grænser, så din virksomhed forbliver stabil, selv når markederne ændrer sig.

Integrationer og automatisering

Forbind Xe med dit ERP- eller regnskabssystem, eller integrer direkte med vores API for at automatisere betalinger, rapportering og opdateringer.

Send pengedestinationer

Forbinder verden

ae

Send penge til Forenede Arabiske Emirater

al

Send penge til Albanien

am

Send penge til Armenien

ar

Send penge til Argentina

au

Send penge til Australien

az

Send penge til Aserbajdsjan

ba

Send penge til Bosnien-Hercegovina

be

Send penge til Belgien

bb

Send penge til Barbados

bd

Send penge til Bangladesh

bg

Send penge til Bulgarien

bh

Send penge til Bahrain